Golpe a la venta de falsificaciones en Granada

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los responsables de cuatro establecimientos de venta al por mayor de Ogíjares y Armilla por vender productos falsificados de textil, complementos, joyería y fundas de teléfonos móviles

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres mujeres y un varón, con edades comprendidas entre los 35 y 66 años, como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial. Estas personas regentaban cuatro establecimientos de venta al por mayor en las localidades granadinas de Ogíjares y Armilla, donde comercializaban una gran cantidad de productos falsificados.

Casi un millón de euros en material

La primera intervención tuvo lugar el pasado 16 de febrero en Ogíjares, donde agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de Calahonda, con el apoyo de otras unidades, inspeccionaron tres comercios. En ellos encontraron 7.092 productos falsificados, incluyendo prendas textiles, bolsos, carteras y joyería de lujo, con un valor estimado de más de 900.000 euros.

Fundas de móvil falsificadas

Posteriormente, el 4 de marzo, se realizó una nueva inspección en un comercio de Armilla. En esta ocasión, los agentes localizaron 1.313 fundas para teléfonos móviles de una conocida marca que carecían de la autorización para su venta. Tras confirmar con la marca que se trataba de falsificaciones, el material fue aprehendido.

A raíz de estas actuaciones, la Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y ha puesto a los responsables de los cuatro establecimientos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. Los cuatro investigados se enfrentan a un presunto delito contra la propiedad industrial.