Granada se convierte en la capital del talento joven con el Tour de la Fundación Princesa de Girona

El Tour del talento 2026 aterriza en Granada del 21 al 30 de abril como cuarta parada de su recorrido nacional. Coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031, el evento ofrecerá más de 60 actividades para descubrir, inspirar y activar el talento joven, con el arte y la cultura como protagonistas.

La presentación ha contado con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha destacado que es un honor acoger el Tour en un momento significativo para la ciudad. "Estamos construyendo el proyecto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 que nace precisamente de esta convicción: la cultura genera nuevas oportunidades y une a las personas", ha afirmado.

La cultura genera nuevas oportunidades y une a las personas" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Por su parte, Jordi Estruga, director del Tour del talento, ha subrayado que el objetivo es "convertir a la ciudad durante estos días en un gran espacio de encuentro para el talento joven". Ha remarcado el mensaje central de la iniciativa: "todos tenemos talento, solo necesitamos descubrirlo y desarrollarlo". El tour, que ya ha pasado por Sant Boi, Huesca y Alcalá de Henares con más de 30.000 jóvenes, se centra en cinco ejes: orientación profesional, cultura, ciencia, deporte y compromiso social.

Todos tenemos talento, solo necesitamos descubrirlo y desarrollarlo" Jordi Estruga Director del Tour del Talento

CongresFest y Premio Princesa de Girona Arte

El evento central, el Princesa de Girona CongresFest, tendrá lugar el miércoles 29 de abril en el Auditorio Manuel de Falla. La jornada incluirá entrevistas, ponencias, coloquios y actuaciones musicales. Además, acogerá el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Arte 2026, un galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes creadores con impacto social.

Durante la presentación se han dado a conocer los cinco finalistas al premio. Se trata del tenor Xabier Anduaga Martínez; la directora y guionista Gemma Blasco; la cantante y compositora Valeria Castro Rodríguez; el fotógrafo documental César Dezfuli Rello; y el pianista Juan Floristán. Los perfiles combinan creatividad, impacto social y una visión contemporánea del arte.

Una agenda centrada en la empleabilidad y la cultura

La programación reforzará la empleabilidad y la orientación profesional. El lunes 27 de abril, la Universidad de Granada acogerá un Foro de Talento con sesiones de mentoring y ponencias sobre emprendimiento. También se celebrarán las Talent Sessions para mejorar la empleabilidad y la Feria Internacional de Empleo de Granada en el Palacio de Congresos.

La cultura será otro de los ejes principales, con citas como el concierto lírico del Teatro Real o el espectáculo de flamenco "Activando Talento Joven… Danza" en el Sacromonte. La agenda también incluye actividades en el marco de la Feria del Libro de Granada y La Noche en Blanco, así como exhibiciones de cultura urbana como el K-Pop.

Inspiración, ciencia y formación

El tour también ofrecerá actividades de inspiración, como los encuentros Princesa de Girona Inspira con premiados de ediciones anteriores. En el ámbito científico, se realizarán talleres STEM y visitas a centros de investigación como el CIMCYC y el proyecto IFMIF-DONES. Además, se organizará una expedición pedagógica para más de 30 jóvenes docentes de todo el país, que visitarán el CEE Purísima Concepción, galardonado con el Premio Princesa de Girona Escuela 2023.