La Alhambra despliega su patrimonio en la Feria del Libro de Granada

La presentación del libro 'Aves de la Alhambra' es una de las actividades del Patronato de la Alhambra y Generalife programadas en el marco de la Feria del Libro de la ciudad nazarí

El Patronato de la Alhambra y Generalife participa en la actual edición de la Feria del Libro de Granada con la presentación de tres publicaciones que ponen en valor el patrimonio natural, histórico y artístico del conjunto monumental. Además de los lanzamientos, la institución cuenta con un estand propio en la Fuente de las Batallas.

Aves, mujeres y geometría

La programación comenzó el pasado 24 de abril con la presentación de ‘Aves de la Alhambra’, una obra que ofrece un recorrido divulgativo por la riqueza ornitológica del monumento. El libro incluye 80 fichas de especies, códigos QR para escuchar sus cantos y propone tres itinerarios ornitológicos para descubrir la biodiversidad del entorno.

El 2 de mayo será el turno de ‘Alhambra en femenino: espacios y lugares’, una publicación de María Elena Díez Jorge que recupera la memoria de las mujeres vinculadas al monumento a lo largo de la historia, desde figuras de poder y mecenas hasta trabajadoras y artistas.

Finalmente, el 3 de mayo se presentará ‘La belleza abstracta’, de Rafael Pérez Gómez, que profundiza en la dimensión simbólica y estética de la Alhambra. La obra destaca la integración de geometría, caligrafía y decoración vegetal en la arquitectura nazarí, explorando conceptos como la unidad y la simetría.