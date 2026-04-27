Piden nueve años de cárcel por intentar matar a un hombre a puñaladas en Granada

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de nueve años de prisión para un hombre de 38 años acusado de intentar matar a otro de varias puñaladas a las puertas de un pub en Cúllar Vega en octubre de 2021. El presunto agresor se enfrenta a un juicio en la Audiencia de Granada por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de abuso de superioridad.

Una agresión por la espalda

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada del 19 de octubre de 2021. El acusado y un acompañante se bajaron de un coche de alta gama y se dirigieron hacia la víctima, que se encontraba en la puerta del local. Según el fiscal, el procesado aprovechó que la víctima dividía su atención entre los dos para golpearle en la cara.

Cuando la víctima se dio la vuelta para huir, el acusado supuestamente le asestó varias puñaladas por la espalda con un arma blanca. El hombre agredido logró refugiarse en el interior del pub, mientras que su atacante huyó del lugar en el coche.

Heridas que pusieron en riesgo su vida

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió tres heridas de arma blanca que, según el informe médico forense, pusieron en grave riesgo su vida. El hombre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para salvarse.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que al acusado, que se encuentra en libertad provisional, se le imponga una prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 500 metros por un periodo de 15 años.