Luis Mariano rinde homenaje póstumo al guitarrero Antonio Raya

El guitarrero granadino Antonio Raya Pardo (1950-2022) fue un hombre discreto. Así lo reconoció Luis Mariano en el homenaje que le ha tributado el VI Festival de la Guitarra de Granada en el Teatro del Centro Federico García Lorca, muy distinto al que se había programado, puesto que cuando se hizo estaba vivo y nadie hacía presumir su reciente fallecimiento. Raya ha pertenecido a la nómina de ilustres guitarreros que hacen de Granada la capital mundial de este instrumento. Sus instrumentos están muy valorados en España, pero también en Japón y en toda Asia.

Luis Mariano al término del concierto manifestaba que “había previsto un concierto muy distinto antes de su fallecimiento. Para mí ha sido muy emotivo, yo llevo tocando sus guitarras desde 2001 e hicimos una amistad muy importante. He sido, lamentablemente, un homenaje póstumo. Había previsto por ejemplo unos tangos de la tierra y él iba a esta en la primera fila”.

Marcha, soleá, zambra …

El concierto comenzó con una marcha de procesión para guitarra compuesta por el propio Luis Mariano y continuó con una soleá. En ambas aparecía el guitarrista en solitario y después se fueron sumando más artistas, como el percusionista Alejandro Hitos o el laudista David Hidalgo, cada uno virtuoso en su especialidad. Así se dejaron una guajira, una zambra inspirada en la música de Luis Megías.

Llegado el momento del cante la guitarra utilizada fue una que le cedió la familia de Antonio Raya, realizada en ciprés y pino que data de 2020. Juan Ángel Tirado hizo unas seguidillas donde exhibió su capacidad para ejecutar el cante hacia dentro y hacia fuera de una manera magistral. Finalmente se sumó al homenaje la bailaora Mónica Iglesias, premio Desplante del Festival de La Unión. No fue casual. Luis Mariano recordó que la última vez que vio con vida a Antonio Raya fue precisamente en un espectáculo de esta artista. La madrileña exhibe una forma muy personal de concebir algunos momentos del flamenco y que no dejan indiferente a nadie. La danza por granaínas y bulerías cerró el espectáculo, en el que el arte de Luis Mariano supo sobreponerse a una reciente lesión en un dedo pulgar de la que va recuperándose y que no fue obstáculo para poner al público en pie al termino del concierto.