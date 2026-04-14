La justicia tumba el veto al burka en Granada impulsado por Vox

El Ayuntamiento de Granada no podrá aplicar finalmente la moción para prohibir el uso del burka y el nicab en edificios municipales. La propuesta, impulsada por Vox , ha sido declarada "no viable" por la asesoría jurídica del Consistorio, al concluir que no se ajusta a la legalidad vigente.

El pronunciamiento se produce después de que Granada se convirtiera el pasado febrero en la primera ciudad del país en aprobar una iniciativa de este tipo. La moción incluía la petición de un reglamento específico a los servicios jurídicos, cuyo informe ha determinado ahora que la prohibición no puede materializarse.

Un veto sin recorrido legal

El informe jurídico, de seis páginas, es contundente al señalar que el texto de la moción "no se acomoda a la legalidad". Según ha detallado el portavoz municipal, Jorge Saavedra, el principal argumento es que este tipo de prohibiciones chocan frontalmente con el derecho a la libertad religiosa.

Además, los juristas se apoyan en la doctrina del Tribunal Supremo y recuerdan que, al no existir una ley estatal previa que regule esta materia, la aplicación de estas restricciones sería jurídicamente "no viable" en el ámbito municipal.

El debate político de la moción

Durante la defensa de la moción en febrero, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, insistió en que su formación "no quería a ninguna mujer 'encerrada en una cárcel de tela'" y desvinculó la propuesta de cualquier intención de "racismo o islamofobia".

No quería a ninguna mujer "encerrada en una cárcel de tela""

Por su parte, el PP defendió la medida enmarcando el debate en una cuestión de igualdad, y no de fe, al considerar que estas vestimentas "simbolizan el sometimiento". En el lado contrario, el PSOE vinculó el texto al "racismo de Vox" y criticó que se mezclase inmigración y seguridad "desde un posicionamiento xenófobo".