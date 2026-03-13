La Junta premia al mundo cofrade granadino

La Junta de Andalucía ha consolidado su compromiso con las hermandades y cofradías de Granada con la entrega de los premios Mundo Cofrade. En un acto celebrado en el Teatro CajaGranada, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha presidido la gala que distingue a corporaciones, personas y eventos por su aportación a la cultura cofrade granadina.

Rocío Díaz ha destacado que la entrega de premios sirve para reconocer “la entrega silenciosa que sostiene la vida de las hermandades durante todo el año”. Ha reivindicado también el profundo significado social y cultural de esta tradición: “Ser cofrade es, en el fondo, una manera de mirar la vida, una forma de entender la tradición y la fe que convierte a las hermandades en escuela de fraternidad y de compromiso con los demás”.

Ser cofrade es, en el fondo, una manera de mirar la vida" Rocío Díaz Consejera de Fomento

La consejera ha afirmado que cada primavera la ciudad revive esa emoción cuando “las calles se llenan de silencio y de música”, recordando que “hay tradiciones que no se explican, se sienten”. En este contexto, ha remarcado el compromiso del Gobierno andaluz con la protección del arte sacro.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha asegurado que la iniciativa nace con la vocación de “reconocer, agradecer y poner en valor a quienes, con su trabajo, fe y compromiso, engrandecen el mundo cofrade”. Ha reiterado la voluntad de la Junta “de seguir acompañando al mundo cofrade y a su papel fundamental en la conservación del patrimonio”.

Galardonados de la segunda edición

La segunda edición ha repartido sus distinciones en cinco categorías. En Arte José de Mora, el galardón ha recaído en el orfebre Alberto Quirós, por su excelencia e innovación. El premio al Evento ha sido para la exposición “José de Mora. Arte Sacro Deán Catedral”, por acercar al público la riqueza del legado barroco granadino.

El Complejo Mater Lacrimosa, de la hermandad de las Lágrimas de Guadix, ha recibido la distinción en Proyecto. En Devoción Popular, el premio ha sido para la cofradía del Cristo de la Expiración de Órgiva, reconocida como un ejemplo de arraigo, fe y participación ciudadana.

Finalmente, en la categoría a la Efeméride se ha reconocido el centenario de tres instituciones: la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, la Cofradía del Señor de la Humildad y la hermandad de la Sagrada Cena Sacramental.

El acto también ha contado con la saeta de Esperanza Garrido y la música de la banda de Jesús Despojado de sus Vestiduras. La Junta ha recordado su apoyo a la restauración de arte sacro con dos convocatorias de ayudas para intervenir en obras de gran valor patrimonial.