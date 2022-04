El incierto futuro del Granada

La llegada de Torrecilla al banquillo del Granada se acogió con esperanza de que las circunstancias del equipo mejoraran. El estado anímico de la plantilla no era el más idóneo. El primer partido se saldó con derrota. En el segundo precisó marcar tres goles para lograr la victoria y en el tercero dos tantos para alcanzar el empate. Ninguno de los tres rivales ha sido de los equipos más poderosos de la Primera División. Las dificultades en defensa no se han solucionado. Ante esta circunstancia es muy complicado mantener el optimismo de cara al futuro. Acudir a la épica, como sucedió en la victoria del Alavés, o lograr el empate frente a un equipo que jugó gran parte del segundo período con diez jugadores, como le sucedió al Raya Vallecano, y alcanzar este resultado después de un penalti señalado en el descuento, son situaciones que no se vana repetir con frecuencia.

No obstante, parece evidente la mejoría del tono anímico del equipo, capaz de sobreponerse a marcadores adversos y se ha logrado la recuperación de jugadores que pueden ser muy importantes para el futuro, como es el caso de Machís. Además, el Granada ha sido capaz de continuar dependiendo de sus propias posibilidades para evitar el descenso, pero parece este objetivo pasa por una labor más fructífera en las labores defensivas, asunto que no es sencillo.

El próximo encuentro será ante uno de los equipos más en forma de la competición. Se trata del Sevilla que recibirá al Granada el próximo viernes 8 de abril (21,30 h.). Aunque se trate de un club que está mostrando un gran nivel esta temporada, en la plantilla que dirige Torrecilla hay talento suficiente para lograr puntuar en el Sánchez Pizjuán. Resultará clave la eficacia defensiva.