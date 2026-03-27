Un incendio en una vivienda de Loja obliga a desalojar a nueve familias

Un incendio declarado en la tarde de este martes en una vivienda de Loja (Granada) ha obligado a desalojar de manera preventiva a 24 personas de nueve familias. El suceso, que se ha saldado con la muerte de una mascota, ha provocado que la propietaria del inmueble y otra vecina tuvieran que ser atendidas por un ataque de ansiedad.

Actuación de los servicios de emergencia

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron sobre las 20:10 horas de un fuego en un segundo piso en la calle Pline de Loja. El incendio provocó una gran acumulación de humo en el edificio de tres plantas, lo que movilizó a efectivos del Consorcio de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.

Tras la extinción, los bomberos ventilaron el inmueble y confirmaron que los daños materiales se concentraron en la vivienda donde se originó el fuego. Como medida de precaución, los agentes recomendaron a los vecinos no pasar la noche en sus casas, por lo que el edificio quedó precintado y las nueve familias han pasado la noche fuera.