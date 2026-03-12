Granada recupera su arte sacro con una inversión de casi medio millón de euros

Un total de 22 entidades de Granada y provincia se benefician de las ayudas destinadas al arte sacro

El delegado territorial de Cultura y Deporte en Granada, David Rodríguez López, ha hecho balance de las ayudas para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso de 2025. En la provincia de Granada, 22 entidades han resultado beneficiarias, con una aportación total de 462.125 euros.

Rodríguez López ha subrayado que estas ayudas son claves para la preservación de un patrimonio "que forma parte esencial de la identidad artística, religiosa e histórica de nuestros municipios". Además, ha resaltado su impacto en el tejido profesional de restauradores, historiadores del arte y artesanos especializados.

Principales obras a restaurar

Entre los proyectos seleccionados se encuentran intervenciones de envergadura en la capital. Se actuará en el tapiz ‘La Quema de los Ídolos’ de la Abadía del Sacromonte, el retablo Baldaquino del monasterio de La Cartuja y el púlpito de la iglesia del Sagrario en la Catedral. También se restaurarán la obra ‘Persecución de los Hospitalarios en Polonia’ en el Hospital de San Rafael, la talla del Cristo de la Expiración en la Real Federación de Hermandades y los retablos de Jesús Nazareno y el Cristo en la Cruz en las parroquias de San Justo y San Matías.

Las ayudas tendrán una importante repercusión en la provincia, con restauraciones en catorce municipios como Alfacar, Pinos Genil, Santa Fe e Íllora. Destacan proyectos como el Retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Alfacar, el Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María Magdalena en Pinos Genil y la escultura de Nuestra Señora de Belén en Santa Fe.

Impacto en el empleo y antecedentes

El delegado ha destacado que "las entidades que cuidan del patrimonio religioso y los profesionales vinculados al arte sacro ocupan el lugar que merecen en la política cultural de la Junta". En toda Andalucía, la convocatoria de 2025, dotada con 2,2 millones de euros, supondrá la creación de 182 empleos directos en sectores especializados, incluyendo 97 conservadores-restauradores y 59 historiadores y antropólogos.

Estas ayudas dan continuidad a los incentivos convocados en 2020 y 2021. Gracias a esas convocatorias, en la provincia de Granada se restauraron 26 bienes del patrimonio religioso con una inversión de más de 500.000 euros, reafirmando el "compromiso del Gobierno andaluz con el patrimonio cultural de Andalucía", según ha añadido Rodríguez.