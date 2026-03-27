Granada impulsa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

El Consejo Rector del Consorcio para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 se ha reunido para dar un nuevo impulso al proyecto. En el encuentro se han trazado las líneas de actuación de una segunda etapa, centrada en activar el programa cultural y reforzar la estructura organizativa.

Un comité de expertos para guiar el camino

Uno de los avances más significativos es la creación del Comité Asesor del programa cultural, un órgano formado por profesionales del ámbito cultural e institucional. Su principal función será orientar la estrategia del proyecto, aportar conocimiento y asegurar la calidad y coherencia de la propuesta Granada 2031.

El comité está compuesto por figuras como Paco Baena, del Centro Guerrero; Margarita Sánchez, vicerrectora de la UGR; Antonio Collado, de La Madraza, o Jesús Ortega, del programa Granada Ciudad de la Literatura. También forman parte del mismo Antonio García Bascón, de la Junta de Andalucía; María Estela García Garrido, del Ayuntamiento de Granada, y Emilio García, del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Cultura en los barrios y la provincia

Durante la reunión también se ha presentado un programa cultural en los barrios, que se llevará a cabo a través de las Juntas Municipales de Distrito y en colaboración con asociaciones vecinales. El objetivo es acercar la cultura a toda la ciudad y fomentar la participación ciudadana.

De manera paralela, se está diseñando un programa cultural de ámbito provincial junto a la Diputación de Granada. Con esta iniciativa se busca extender la candidatura a todo el territorio y que su impacto llegue a los municipios y agentes culturales de la provincia.