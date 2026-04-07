Granada desborda las previsiones y firma una Semana Santa de récord

La provincia de Granada ha concluido la Semana Santa de 2026 con un balance muy positivo para el sector turístico. Los datos finales han superado las previsiones, con una ocupación general satisfactoria. En la capital, los hoteles alcanzaron una ocupación media del 82%, una cifra diez puntos por encima de lo esperado.

Junto a la capital, la Costa Tropical ha confirmado su atractivo con una ocupación del 85%. Por su parte, Sierra Nevada ha vivido la tercera mejor Semana Santa de su historia, con casi 80.000 esquiadores y una ocupación del 70%. El interior, con comarcas como la Alpujarra y el Altiplano, registró una media del 55%, alcanzando picos del 90% en los días festivos y demostrando el auge del turismo rural.

Un destino integral

Desde la Diputación Provincial de Granada destacan que "la Semana Santa ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza de Granada como destino turístico integral". Se ha logrado ofrecer una propuesta combinada de turismo urbano, cultural, patrimonial, de nieve, litoral y de interior que es difícilmente comparable con otros destinos.

La diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha valorado los resultados, afirmando que "demuestran la solidez del destino Granada y la capacidad de adaptación del sector". Según Nievas, se han superado unas previsiones iniciales más prudentes gracias al esfuerzo conjunto de administraciones y profesionales.

La diversidad de la oferta turística de la provincia vuelve a ser nuestro principal valor diferencial" Marta Nievas Diputada de Turismo

Nievas ha insistido en que "la diversidad de la oferta turística de la provincia vuelve a ser nuestro principal valor diferencial". Además, ha subrayado que estos resultados animan a seguir trabajando en la promoción del destino y la consolidación de un modelo basado en la calidad y la sostenibilidad.

Satisfacción en el sector hostelero

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha mostrado su satisfacción, señalando que "el sector ha vivido una Semana Santa muy positiva, en la que se han cumplido e incluso superado las expectativas". García ha felicitado a empresarios y trabajadores por su profesionalidad y capacidad de adaptación.

La combinación de oferta cultural, gastronómica, natural y de ocio vuelve a marcar la diferencia" Gregorio García Presidente de la Federaciòn de Hostelería

Para el presidente de los hosteleros, Granada sigue siendo un referente a nivel nacional e internacional. "La combinación de oferta cultural, gastronómica, natural y de ocio vuelve a marcar la diferencia", ha concluido, animando a seguir trabajando para generar riqueza y empleo durante todo el año.

Hacia un turismo de más calidad

Por su parte, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy, ha puesto en valor el momento que vive la ciudad. Ha recordado los datos de 2025, con 1,87 millones de visitantes y más de 3,43 millones de pernoctaciones, lo que supuso un crecimiento del 2,7% y demuestra el avance hacia un modelo turístico "más sostenible, más rentable y centrado en la calidad".

Campoy ha destacado que Granada ya está por encima de la media andaluza en gasto medio diario (91,40 euros). También ha señalado que instrumentos como la Granada Card, con más de 123.000 unidades vendidas, reflejan una apuesta por un visitante que consume cultura y experiencias en la ciudad.

Finalmente, la concejala ha defendido que "Granada está dando pasos firmes para consolidarse como una gran capital cultural europea", avanzando con solidez hacia la candidatura de 2031. Los primeros datos de 2026, con una estancia media de 1,79 noches, apuntan a un turismo menos masivo pero de mayor valor añadido, alineado con el modelo de ciudad que se está construyendo.