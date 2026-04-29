Granada se convierte en capital del talento joven con los Premios Princesa de Girona

Su Majestad la Reina presidirá el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona “Arte 2026”, en la cuarta etapa del Tour del Talento que se celebrará en Granada del 21 al 30 de abril de 2026. La ciudad se convertirá en un punto de encuentro para el talento joven, con el arte y la cultura como ejes principales. El galardón reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que impulsan proyectos con impacto positivo en la sociedad.

El evento central del Tour, el Princesa de Girona CongresFest, tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla. Esta gran cita incluirá entrevistas, conferencias inspiradoras, coloquios y actuaciones musicales, y servirá de escenario para el anuncio del premiado.

Referentes y finalistas

Cinco premiados en la categoría de Arte de ediciones anteriores participarán en el acto: el pintor Hugo Fontela, la soprano Auxiliadora Toledano, la cantante Soleá Morente, el director de escena Rafael Rodríguez Villalobos y la escritora María Sánchez. Sus intervenciones buscarán poner en valor la creatividad como motor de transformación para las nuevas generaciones.

Durante el evento, estos referentes presentarán a los cinco candidatos finalistas de este año. Los aspirantes al galardón son el tenor Xabier Anduaga Martínez, la directora y guionista Gemma Blasco, la cantante y compositora Valeria Castro Rodríguez, el fotógrafo documental César Dezfuli Rello y el pianista Juan Floristán.

Un tour para el futuro

El congreso también acogerá AmplificARTE, el programa educativo de la Fundación que utiliza la música como herramienta de desarrollo personal y bienestar emocional para los jóvenes. A través de experiencias musicales y diálogos con artistas, se busca fortalecer la autoestima y potenciar el talento.

El Tour del talento 2026 ya ha pasado por Sant Boi–Baix de Llobregat, Huesca y Alcalá de Henares, con más de 30.000 jóvenes participantes. En Granada, ofrecerá más de 60 actividades formativas sobre orientación profesional, cultura, ciencia o innovación. El evento está coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031.