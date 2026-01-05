Granada adelanta su Cabalgata de Reyes a la mañana para esquivar la lluvia

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado la modificación del horario y el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 debido a las previsiones meteorológicas. Según ha informado el consistorio en una nota, el esperado evento adelantará su celebración a la mañana del próximo lunes, 5 de enero.

Nuevo horario y recorrido

El desfile transcurrirá finalmente en horario matutino, de 11:00 a 14:00 horas, lo que también implica un recorrido más corto que el tradicional. La comitiva real partirá desde el Triunfo y avanzará por la Gran Vía y la calle Reyes Católicos para concluir en la Plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento.

A pesar de esta reprogramación, el Consistorio ha precisado que se mantendrán pendientes de la evolución de las lluvias por si hubiera cambios de última hora que impidan su celebración.

Visitas previas de Sus Majestades

La jornada de Melchor, Gaspar y Baltasar comenzará antes de la cabalgata. A las 9:30 horas, serán recibidos oficialmente por la alcaldesa en la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Posteriormente, a las 10:15 horas, realizarán una visita al Estadio de los Cármenes.