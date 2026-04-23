La Feria del Libro de Granada arranca con una explosión de literatura, ciencia y educación

La 44ª edición de la Feria del Libro de Granada ha dado comienzo este jueves, Día del Libro, con una jornada inaugural dedicada a la educación, la ciencia, la literatura y la proyección cultural de la ciudad. Durante once días, hasta el próximo 3 de mayo, el centro de la capital granadina se convertirá en el epicentro de la cultura con un programa repleto de actividades para todos los públicos.

Actividades para los más jóvenes

La mañana del jueves ha estado especialmente orientada al público escolar, con propuestas diseñadas para fomentar la lectura y la creatividad. La Fundación Euroárabe de Altos Estudios ha organizado el taller "Aprende una escritura antigua: la lengua de los amazighes (beréberes)", donde estudiantes de Primaria y ESO han podido descubrir el alfabeto Tifinagh y la riqueza de las lenguas indígenas.

La programación escolar se ha completado con la entrega del premio del concurso "La literatura convertida en música, el universo creativo de Manuel de Falla", en conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Además, se han celebrado talleres para despertar vocaciones científicas y la aventura narrativa interactiva "Lara Cruz y el barco desaparecido", de la autora Elena Busse.

Por su parte, la Oficina de las Artes del Libro ha acogido talleres de iniciación al grabado y una exhibición de estampación de obra gráfica, acercando al público los procesos artesanales del libro.

Tarde de reflexión y letras

La tarde se ha abierto a públicos diversos con espacios para el diálogo, como la mesa redonda "Desafíos y realidades de la lectura juvenil en 2026" en la Biblioteca Provincial. En ella, varios especialistas han analizado los hábitos de lectura de los jóvenes en el contexto de las plataformas digitales.

La literatura ha tenido un papel protagonista con la presentación del poemario Ensueños Desafinados, de Raquel Matarán. Asimismo, la Fundación Euroárabe ha impulsado un club de lectura internacional en torno a la obra Una máscara del color del cielo, del escritor palestino Basim Khandaqji.

Ciencia y broche institucional

La divulgación científica también ha ocupado un espacio central con charlas como "¿Quién quiere ser de Graná?" y "Recetas del talento científico: ¿Genios o cabezotas?", con la participación de investigadoras del CSIC.

La jornada culmina a las 19:30 horas en el Patio del Ayuntamiento de Granada con el pregón oficial a cargo del escritor Álvaro Salvador. Tras el pregón, se entregará el Premio de la Feria del Libro de Granada, que este año reconoce la candidatura de la ciudad como finalista a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.