Estabilizado el incendio en Carataunas

La carretera A-4132, que une las poblaciones granadinas de Órgiva y Trevélez, ha sido reabierta al tráfico tras permanecer cortada en el kilómetro nueve en ambos sentidos debido al incendio declarado a primeras horas de la tarde de este miércoles en un paraje de Carataunas (Granada).

Así lo ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en declaraciones a Europa Press, tras "normalizarse la situación en la zona, se ha restablecido el tráfico".

Según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado a las 18.50 horas.

Así, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía son entre cinco y diez los cortijos que han tenido que ser desalojados de forma preventiva para no entorpecer los trabajos de los operativos. No obstante, no se han visto afectados.

Los efectivos del Plan Infoca continúan trabajando en el lugar para el control de este fuego, declarado sobre las 16.00 horas en el paraje Cortijo de la Cerca. Actúan por vía aérea dos helicópteros semipesados y uno pesado; así como cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación. También se encuentran en el lugar trabajando cuatro grupos de bomberos forestales, dos autobombas, dos técnicos de medio ambiente, dos Brica y dos agentes de medio ambiente.