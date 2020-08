El equipo de gobierno paraliza los cambios en la zona ORA "acordado por el PSOE"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado hoy que “en este momento” el Ayuntamiento de Granada no “va a aplicar” la ampliación de “ni una plaza de zona ORA más”, independientemente que el anterior equipo de gobierno, del PSOE, lo hubiera dejado firmado y apalabrado”con la empresa concesionaria del servicio.

El máximo responsable municipal, a preguntas de los periodistas, ha manifestado en comparecencia de prensa que en una coyuntura económica como la actual, “nunca ha estado en nuestro ánimo ni lo va a estar poner en marcha una medida que en este momento sea una carga más para el interés general y la economía de los granadinos”.

De ahí que ha mantenido que, pese a que la medida está recogida en el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno con la empresa, hecho que ha calificado como “una herencia más del Partido Socialista que nosotros hemos tenido que ir resolviendo”, el equipo de gobierno la abordará en “coordinación” con las juntas municipales de distrito.

Así, ha anunciado que se procederá a eliminar la implantación de la medida iniciada ya en la calle Primavera, en el barrio del Zaidín, a la vez que iniciará reuniones con la empresa concesionaria del servicio ORA y con los vecinos.

Según ha recordado, fue el PSOE el que en 2018 impulsó en el Ayuntamiento de Granada un concurso para la licitación del servicio de grúa “y también de la zona ORA”, que fue finalmente tramitado y concluido a principios de 2019.

En este sentido, ha referido que “el anterior equipo de gobierno lo dejó todo finalizado, pendiente de que se terminase de ejecutar la implantación de una nuevas plazas de zona ORA en el conjunto de la ciudad, y lo hace, incluso, delimitando las calles en las que tenía que ir”.

De ahí que, tal y como ha explicado “los funcionarios del área de Movilidad han habilitado algo que tenían que hacer, que estaba parado y lo tenían que poner en marcha”, si bien ha insistido en que gracias “a que este equipo de gobierno actúa de forma coordinada y rápida, hemos visto que en una coyuntura económica y social como la actual no se va a poner en marcha ninguna plaza de ORA más”.

El concejal del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha tildado de “esperpento” la gestión del equipo de gobierno del alcalde, Luis Salvador, con la Zona Ora en el Zaidín, después de tener que dar marcha atrás por el malestar generado entre los vecinos “a los que no se le ha consultado la actuación y con los que no se ha consensuado absolutamente nada desde que la derecha llegó al gobierno municipal”.

“Las quejas, protestas y la oposición generalizada ha provocado que una semana después, PP y CS digan que van a a dar marcha atrás, hecho que nos genera dudas, al igual que a los vecinos a los que han ninguneado durante casi un mes”. Para el socialista, “esto es el ejemplo palpable de lo que llevamos denunciando meses, un gobierno en el Ayuntamiento que no tiene ni pies ni cabeza, y que ha dejado de lado a los granadinos, gobernando desde un despacho sin ser conscientes de la realidad”.

Fernández Madrid ha exigido responsabilidades políticas “dado que las calles ya están pintadas y las máquinas puestas. Estamos ante el desgobierno, gastan el dinero, para después tener que deshacer la actuación porque no han planificado con los afectados, una manera de gobernar que hemos visto en las obras de la calle Palencia o en el plan asfáltico de este año”.