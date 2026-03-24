Dos nuevas torres completan la Ciudad de la Justicia de Granada

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado el estudio de implantación de las instalaciones que completarán la Ciudad de la Justicia de Granada. El nuevo complejo Nexus, que contempla la construcción de dos torres y un zócalo junto al Cubo, tiene como objetivo acabar con la dispersión de sedes en la capital.

Un diseño integrado en el entorno

El diseño inicial prevé un complejo con un zócalo para accesos y zonas públicas y dos torres para oficinas y despachos. Este nuevo espacio albergará la jurisdicción Penal y tendrá una estética coherente e integrada con el Cubo y el Museo de la Memoria, sin obstaculizar la visión de la Vega y de la ciudad.

Nieto ha destacado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para dotar a la capital judicial de Andalucía de la infraestructura que merece y terminar con "décadas de mover un problema sin encontrarle solución". Además, ha subrayado que este objetivo "hubiera sido imposible sin la colaboración del Ayuntamiento de Granada".

Un proyecto escalable por fases

El consejero ha explicado que será un proyecto escalable que se construirá por fases. Inicialmente, se edificarán 26.300 metros cuadrados, correspondientes al zócalo y una de las torres, espacio suficiente para unificar los órganos penales actuales. El conjunto completo quedará proyectado para futuras ampliaciones según sea necesario.

No solo no hacemos que quienes vengan detrás de nosotros no hereden un problema, sino que le dejamos preparada la solución para los problemas que se puedan ir encontrando en su futuro" José Antonio Nieto Consejero de Justicia

Con estas dos construcciones se cubrirán las necesidades del partido judicial "durante muchísimos años", garantizando condiciones dignas para los 800 profesionales y el millar de usuarios diarios. "No solo no hacemos que quienes vengan detrás de nosotros no hereden un problema, sino que le dejamos preparada la solución para los problemas que se puedan ir encontrando en su futuro", ha añadido Nieto.

Colaboración para un proyecto histórico

Por su parte, la alcaldesa Marifrán Carazo ha celebrado que el nuevo edificio permitirá "completar por fin la Ciudad de la Justicia". Ha subrayado que "este avance ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones, que ha permitido desbloquear un proyecto que llevaba décadas pendiente en Granada".

Granada es capital judicial de Andalucía y necesitaba su Ciudad de la Justicia y hoy estamos más cerca de conseguirlo" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

La alcaldesa ha concluido que la cesión de la parcela municipal ha sido clave para reordenar el ámbito y crear un espacio moderno. Con esta actuación y el histórico edificio de la Real Chancillería, Granada contará con más de 75.000 metros cuadrados para uso judicial. "Granada es capital judicial de Andalucía y necesitaba su Ciudad de la Justicia y hoy estamos más cerca de conseguirlo", ha finalizado.