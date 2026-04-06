Entre pólvora y estruendo: Un pueblo de Granada revive su tradición más singular en Domingo de Resurrección

La localidad de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, ha celebrado este Domingo de Resurrección con el estruendo de más de 120.000 petardos. Esta tradición acompaña el paso del Niño Resucitado y sirve para cerrar una Semana Santa que ha convertido la fiesta en un gran atractivo turístico.

Una fiesta de Interés Cultural

El olor a pólvora, el humo y el estruendo se han sumado un año más al protagonismo de la procesión del Niño Jesús Resucitado. Esta celebración es conocida popularmente por los vecinos como la procesión de los petardos por su singularidad.

Durante el recorrido, los participantes han encendido más de 120.000 petardos del tipo ‘Tro de Bac’, un material pirotécnico fabricado artesanalmente en Castellón específicamente para esta ocasión. La relevancia de esta tradición ha motivado que sea declarada Fiesta de Interés Cultural y que haya quedado inmortalizada en un documental sobre ella.