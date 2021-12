El COVID-19 protagonista del Elche-Granada

Foto: Granada CF

El Granada y el Elche han decidido no comunicar el nombre de los jugadores que han sido positivos en las pruebas de COVID-19 y que serán baja para el partido que disputarán este domingo, 2 de enero (16,15 h.), en el Martínez Valero.

El equipo local manifestó que cuenta con doce positivos, pero incluye en este número a la primera plantilla, el filial y el staff técnico. Más explícito ha sido el Granada que ha informado que los positivos corresponde a cuatro jugadores de la primera plantilla, uno del filial y tres integrantes de staff.

De esta manera es muy complicado adelantar el posible once de ambos equipos. En el caso del Granada, todo hace indicar que está en disposición de volver a jugar, una vez supera su lesión, Domingos Duarte. En cuanto a Rochina se cree todavía no podrá actuar debido a su lesión. Los problemas para confeccionar la alineación pueden surgir en el lateral izquierdo. Es probable que sean baja para este encuentro Escudero y Carlos Neva, pero todo son especulaciones. En este caso una de las opciones sería cambiar de banda a Quini, ocupando su posición Víctor Díaz. Parece que tampoco Bacca y Aarón entrenan con normalidad, pero no existe ninguna confirmación oficial.

Granada-Barcelona

La situación sanitaria también incide en la venta de localidades del partido frente al Barcelona. El club ha comunicado que “a la espera de la publicación oficial en el BOJA de las nuevas restricciones de aforo en los recintos deportivos al aire libre durante el mes de enero, ha tomado una serie de primeros pasos para priorizar el acceso de sus abonados y los espectadores que ya hayan adquirido una entrada para los partidos de enero ante el FC Barcelona y el CA Osasuna:

La paralización inmediata de la venta de entradas en taquillas y online para el partido de la jornada 20 en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente al FC Barcelona.

Se mantiene la cesión del Abono Adulto para este partido de LaLiga y el siguiente en casa de la jornada 22 con el CA Osasuna (el resto de abonos bonificados no son transferibles).

Las taquillas permanecerán abiertas para cualquier incidencia en el horario habitual. De lunes a viernes de 10 a 18 horas (excepto el viernes 31 de diciembre que será de 10 a 14:00 horas)”.