El Consejo Social publica los ganadores de los Premios de Reconocimiento al Talento del Estudiantado de la UGR para iniciación a la investigación

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada ha fallado la VI Convocatoria de Premios de Reconocimiento al Talento del Estudiantado de la UGR para iniciación a la investigación.

Esta convocatoria se destina a estudiantado de máster que haya obtenido el título de grado en la Universidad de Granada. Valora la brillantez, apoyando el inicio de la actividad investigadora mediante un premio individual de 1.500 euros. Los ganadores presentan los mejores expedientes académicos y realizarán su programa de doctorado en la Universidad de Granada.

Los galardones se dividen en dos grandes áreas: Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (por un lado) y Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura (