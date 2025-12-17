La Azucarera de San Isidro ya tiene futuro

La Universidad de Granada (UGR) ha presentado ante la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía el Plan Director de la Azucarera de San Isidro. Este documento es clave para la recuperación patrimonial del antiguo complejo industrial, definiendo un marco que promueve la conservación de sus valores y su puesta en uso al servicio de la universidad y la ciudad con criterios de sostenibilidad ambiental y económica.

Un campus para el siglo XXI

El proyecto plantea un modelo de recuperación territorial que combina el patrimonio arquitectónico con el paisaje, la conectividad urbana entre la ciudad y la Vega, la cultura del medio y el compromiso con el desarrollo urbano contemporáneo. Con su elaboración, se da un paso fundamental en la planificación para rehabilitar sus edificaciones y áreas libres.

El plan se estructura en torno a cuatro grandes objetivos. El primero es la recuperación patrimonial del conjunto azucarero y sus valores. El segundo, contribuir a una ciudad más habitable en línea con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Un tercer objetivo se centra en desarrollar el potencial estratégico del recinto para dinamizar el territorio y activar su regeneración urbana, social y económica. Finalmente, el cuarto pilar es planificar la recuperación del complejo de una manera flexible y abierta a nuevas oportunidades.

De fábrica a motor de innovación

La UGR adquirió la Azucarera de San Isidro, una antigua fábrica de 1901, en diciembre de 2021. La universidad busca transformar este histórico conjunto industrial en el Campus UGR Sostenibilidad, un campus ecológico con programas de usos mixtos destinados a la investigación en sectores como la agricultura, el medioambiente o las energías limpias.

Además de la investigación, el proyecto contempla programas de extensión universitaria, servicios, espacios culturales y un eco barrio residencial para investigadores y empresas. La recuperación incluye también la creación de un parque ecológico y de la memoria, que se integrará en un corredor verde y un tren de cercanías promovidos por el Ayuntamiento de Granada para conectar el campus con el centro y la Vega.

Análisis y viabilidad del proyecto

El Plan Director es un documento exhaustivo que incluye estudios históricos, análisis del estado de conservación, criterios de intervención y propuestas de uso. El texto también aborda la implementación de sistemas energéticos renovables, con especial atención a la geotermia de profundidad por el papel relevante que puede tener el agua en el futuro campus.

El documento detalla la planificación de rutas y conexiones con la Vega, la mejora de la conectividad con la ciudad y un programa económico y de gestión para su puesta en funcionamiento. En su redacción ha participado un amplio equipo multidisciplinar de expertos en patrimonio industrial de la UGR y otras instituciones nacionales.