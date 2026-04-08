El autor del ataque con hacha en Granada: "Sentí la llamada, todos los cristianos deben morir"

El Ayuntamiento de Montefrío (Granada) ha pedido a sus vecinos que mantengan la calma después de que un hombre, que ya ha sido detenido, agrediese este lunes con un hacha a dos mujeres y un hombre en plena calle. En su perfil de redes sociales, el Consistorio ha recalcado que el agresor permanece detenido y ha insistido en que lo importante ahora es "la unidad y la calma".

Refuerzo policial para evitar altercados

Este mensaje coincide con el refuerzo policial que ha activado en las últimas horas la Guardia Civil. Hasta este municipio del Poniente de Granada, de algo más de 5.000 habitantes, se han desplazado este martes efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado para incrementar la presencia de agentes y evitar así posibles tensiones y altercados.

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes, cuando el detenido atacó con un hacha a tres personas de etnia gitana. Las víctimas son dos mujeres y un hombre. La más joven de las mujeres sufrió un traumatismo en la cabeza, mientras que la otra fue evacuada con lesiones por arma blanca en las manos y la amputación de un dedo. El tercer herido es un hombre de 69 años.

El detenido dice haber "sentido la llamada"

El presunto agresor, de origen magrebí, fue localizado y arrestado poco después del ataque. Según ha trascendido, durante su traslado a dependencias de la Guardia Civil manifestó espontáneamente haber "sentido la llamada" y que "todos los cristianos deben estar muertos".

Todos los cristianos deben estar muertos"

Condena y apoyo a los heridos

El Ayuntamiento ha trasladado su "apoyo y cariño" a las personas heridas y a sus familias, a las que ha deseado una pronta recuperación. "Condenamos de forma rotunda lo sucedido y trabajaremos para que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable", ha añadido el Consistorio.

Condenamos de forma rotunda lo sucedido"

Finalmente, el gobierno municipal ha subrayado que el presunto autor ya fue detenido y que el trabajo se centra ahora en la investigación para esclarecer completamente los hechos.