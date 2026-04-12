Mayores de la residencia pública de Ferrol participan en una jornada deportiva intergeneracional en el Real Aeroclub de Santiago

Algunos de los residentes del centro de Caranza durante la visita en Santiago

Un grupo de residentes del centro público autonómico de mayores de Caranza, en Ferrol, ha participado esta semana en la jornada Deporte y Vida Activa, celebrada en las instalaciones del Real Aeroclub de Santiago de Compostela. La iniciativa, promovida por la Xunta de Galicia, busca fomentar el envejecimiento activo y los hábitos saludables a través de la práctica deportiva adaptada.

Al encuentro también acudió la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien compartió la jornada con los participantes y destacó la importancia de este tipo de actividades para impulsar una vida plena y activa entre las personas mayores.

Además de los usuarios de la residencia ferrolana, el evento contó con la asistencia de residentes de otros dos centros públicos dependientes de la Xunta: la residencia Torrente Ballester de A Coruña y la residencia Porta do Camiño de la capital gallega.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar y practicar diversas disciplinas deportivas al aire libre propias del club, entre las que se incluyeron sesiones de iniciación y práctica de golf, pádel y croquet.

La Consellería enmarca esta actividad dentro de su programa de dinamización para los centros de mayores, con el objetivo de combatir el sedentarismo y promover las relaciones sociales en entornos exteriores a las residencias.