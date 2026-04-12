Mayores de la residencia pública de Ferrol participan en una jornada deportiva intergeneracional en el Real Aeroclub de Santiago
La conselleira Fabiola García animó a los usuarios de los centros de Caranza, A Coruña y Santiago a mantener una vida activa a través del golf, el pádel y el croquet
Ferrol - Publicado el
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Un grupo de residentes del centro público autonómico de mayores de Caranza, en Ferrol, ha participado esta semana en la jornada Deporte y Vida Activa, celebrada en las instalaciones del Real Aeroclub de Santiago de Compostela. La iniciativa, promovida por la Xunta de Galicia, busca fomentar el envejecimiento activo y los hábitos saludables a través de la práctica deportiva adaptada.
Al encuentro también acudió la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien compartió la jornada con los participantes y destacó la importancia de este tipo de actividades para impulsar una vida plena y activa entre las personas mayores.
Además de los usuarios de la residencia ferrolana, el evento contó con la asistencia de residentes de otros dos centros públicos dependientes de la Xunta: la residencia Torrente Ballester de A Coruña y la residencia Porta do Camiño de la capital gallega.
Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar y practicar diversas disciplinas deportivas al aire libre propias del club, entre las que se incluyeron sesiones de iniciación y práctica de golf, pádel y croquet.
La Consellería enmarca esta actividad dentro de su programa de dinamización para los centros de mayores, con el objetivo de combatir el sedentarismo y promover las relaciones sociales en entornos exteriores a las residencias.