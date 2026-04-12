Cartagena activa la alerta por lluvias y tormentas para el domingo y el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo por riesgo de lluvia y tormentas en Cartagena para este domingo y lunes, 12 y 13 de abril. La alerta comenzará a las 18:00 horas del domingo y finalizará a las 5:00 de la madrugada del lunes, con una previsión de precipitaciones de hasta 15 litros en una hora.

Activación y consejos municipales

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Cartagena ha activado sus servicios municipales en fase de preemergencia. Se recuerda a la población la importancia de revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, limpiar los imbornales de sótanos y garajes, y evitar aparcar en ramblas. Además, como medida de precaución, se procederá al balizamiento de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos.

Precaución en la carretera

La Policía Local de Cartagena ha señalado varias vías que deben evitarse en caso de lluvias torrenciales. Entre ellas se encuentran la N-301a en la Rambla de "El Albujón", la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida, y el Camino del Sifón, que conecta Santa Ana y El Bohío. También se incluyen tramos en La Aljorra y la carretera RM-F54 desde Los Belones hacia Islas Menores.

Los agentes insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante, ya que con la lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Se recomienda aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas. La Policía Local recuerda que "bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua", por el riesgo de ser arrastrado por la corriente.