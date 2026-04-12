El Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño se corona campeón gallego infantil tras una temporada basada en el "esfuerzo constante"

El Club Deportivo Aldebarán ha inscrito su nombre con letras de oro en el deporte base gallego. El conjunto infantil masculino de San Sadurniño se ha proclamado este sábado, 11 de abril, campeón del prestigioso Campionato Xunta de Galicia, un logro que, según destacan desde la entidad, no responde a la casualidad, sino a una fórmula clara: "esfurzo, trabajo constante y mucha ilusión".

El equipo, que compite en la categoría Infantil Masculina, culminó una temporada sobresaliente alzándose con el título autonómico tras una fase final donde demostró una notable madurez táctica y una excelente preparación física.

El triunfo del Aldebarán no solo supone un hito deportivo para el municipio de apenas 3.000 habitantes, sino que consolida el proyecto de cantera de un club que se ha convertido en un referente del asociacionismo deportivo en la comarca de Ferrolterra.

La consecución del campeonato es la recompensa a un modelo de trabajo que prioriza la formación integral de los jóvenes deportistas por encima de los resultados inmediatos, subrayando la dedicación de los jugadores y del cuerpo técnico, que han sabido mantener la cohesión del grupo durante una exigente temporada plagada de desplazamientos y alta competición.