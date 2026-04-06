Estos son los Premios Domingo Sánchez Mesa 2026
Han sido otorgados por el Área de Cultura del Ayuntamiento
Granada - Publicado el - Actualizado
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Los Premios Domingo Sánchez Mesa que otorga el Área de Cultural del Ayuntamiento de Granada “reconocen anualmente la labor de la Semana Santa granadina y de las entidades cofrades y personas vinculadas a la misma”.
En su vigésimo segunda edición han sido distinguidos con este galardón:
Mejor cortejo procesional por la carrera oficial: Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz.
Labor cultural Cofrade: Luis Ignacio Fernández Aragón, arquitecto y diseñador.
Trayectoria cofrade: Antonio Padial, historiador.
El jurado ha estado compuesto por representantes institucionales, del ámbito cofrade, vecinal y social. Han formado parte del mismo, representantes del Ayuntamiento, la Federación de Cofradías, las asociaciones vecinales de Barranco del Abogado, Realejo-San Matías, Centro-Boquerón-San Juan de Dios y Sagrario-Centro, de los grupos municipales y de los medios de comunicación.
Los galardones serán entregados el próximo viernes 10 de abril a las 20h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.