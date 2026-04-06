Estos son los Premios Domingo Sánchez Mesa 2026

Antonio Padial ha sido uno de los Premios Domingo Sánchez Mesa de este año

Los Premios Domingo Sánchez Mesa que otorga el Área de Cultural del Ayuntamiento de Granada “reconocen anualmente la labor de la Semana Santa granadina y de las entidades cofrades y personas vinculadas a la misma”.

En su vigésimo segunda edición han sido distinguidos con este galardón:

Mejor cortejo procesional por la carrera oficial: Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz.

Labor cultural Cofrade: Luis Ignacio Fernández Aragón, arquitecto y diseñador.

Trayectoria cofrade: Antonio Padial, historiador.

El jurado ha estado compuesto por representantes institucionales, del ámbito cofrade, vecinal y social. Han formado parte del mismo, representantes del Ayuntamiento, la Federación de Cofradías, las asociaciones vecinales de Barranco del Abogado, Realejo-San Matías, Centro-Boquerón-San Juan de Dios y Sagrario-Centro, de los grupos municipales y de los medios de comunicación.

Los galardones serán entregados el próximo viernes 10 de abril a las 20h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.