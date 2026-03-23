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Programación especial de la Semana de Pasión en COPE Granada

De lunes a viernes de 20 a 21 h. les contamos la actualdiad de las cofradías

Programa Cruz de Guía desde la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto

Javier Herrero

Programa Cruz de Guía desde la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Desde que comenzó el curso cofrade COPE Granada emite su programa Cruz de Guía en el que las cofradías granadinas son las protagonistas y durante todo el año informamos de este capítulo en nuestra web. Ahora, con motivo de la Semana de Pasión la emisión de Cruz de Guía tiene lugar todos los días, de lunes a viernes de 20 a 21 h. a través de https://www.cope.es/directos/granada o en el 900 de OM.

Este lunes serán protagonistas, junto a la actualidad de la jornada, las cofradías del Silencio y la Aurora, los pregoneros de la juventud y el fotógrafo Pepe Velasco. Se emitirá desde La bien pagá, establecimiento hostelero situado en el Puente Cabrera, 2, junto a la Carrera del Darro.

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