Una presentación muy singular para el cartel del Centenario de la Humildad
La Cofradía del Realejo dará a conocer este viernes los actos previstos con motivo de estra efemérides
Este viernes (19 h.), 5 de septiembre, se dará a conocer el cartel anunciador del Centenario de la Cofradía de la Humildad y el programa de actos previsto con motivo de esta efemérides. Será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La singularidad de la presentación del cartel estará en la intervención de tres oradores: Carlota Ruiz, Cristina Díaz y Fernando Calero.
