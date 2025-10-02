¿Por qué motivos es especial la salida extraordinaria del Mayor Dolor prevista para este sábado? (GALERÍA GRÁFICA DEL NUEVO PALIO)

Este sábado, 4 de octubre, saldrá en procesión extraordinaria María Santísima del Mayor Dolor, titular mariana de la Cofradía de los Escolapios. Será con motivo del 25 Aniversario de la Peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar que se impulsó por el Rvdo. P. D. Enrique Iniesta, muy vinculado a las cofradías de Granada y especialmente a la protagonista de esta comitiva. La cofradía estaba entonces dirigida por Juan García Montero y su presencia en la Ciudad Eterna marcó un hito en la historia cofrade. La Virgen llegó hasta la Plaza de San Pedro, desde la Iglesia de San Juan de los Florentinos. Allí fue recibida por San Juan Pablo II.

nuevas caidas y techo palio

Hay varios factores que, al margen de la conmemoración, convierten a esta salida en muy especial. Desde el punto de vista material, el estreno las caídas y en el techo de palio, bordados en oro y sedas, es algo especialmente atractivo. Las caídas, que fueron terminadas hace ya algún tiempo pero que esperaban disponer también de un techo, están bordadas por Pérez Artes, que comenzó a trabajar en ellas hace cinco años. El diseño es de José Asiain. No hubo acuerdo para que estos mismos artistas continuaran con su labor y es por ello que el techo del palio corresponde en el diseño y ejecución a Martínez Hurtado. La gloria del paso es una pintura de Manuel Obregón, inspirada en el techo de la Iglesia de San Pantaleón de Roma, primera sede de las Escuelas Pías, y la temática representa el Triunfo del Nombre de María. De estas obras de arte, reproducimos fotografías en las que se aprecia el trabajo de sus autores.

visita a la patrona

También es especial esta salida porque algunos veteranos costaleros que hace veinticinco años llevaron a la Virgen del Mayor Dolor por las calles de Roma se unirán a la cuadrilla de Lolo Sánchez Valenzuela en esta histórica jornada. También lo harán algunos de los costaleros del paso del Señor, siempre que por su altura facilite la igualá. Igualmente será un momento muy especial cuando el palio entre en la Basílica de la Virgen de las Angustias y se sitúe frente a la Patrona de Granada, imagen hasta el momento insólita.

horario e itinerario

Más de cien hermanos han retirado sus papeletas de sitio para esta procesión, que se iniciará a las 17:30 h. y concluirá en torno a las 23 h., con el siguiente recorrido: Paseo de los Basilios, Puente Romano, Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen, Plaza Bibataubín, Plaza Mariana Pineda, San Matías, Jesús y María, Plaza de Santo Domingo, Fray Luis de Granada, Callejón de Santo Domingo, Plaza de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen, Plaza del Humilladero, Puente Romano y Paseo de los Basilios.

dos bandas

Contará con la participación de dos bandas. La de CC y TT de la Victoria abrirá calle y la de San Isidro se situará tras el palio. Se ha invitado a todas las cofradías de penitencia a formar parte del cortejo, también a la Hermandad del Rocío, puesto que sus hermanos tuvieron un papel destacado en la recuperación de esta hermandad en la década de los ochenta del siglo pasado.

Hermandad Escolapios La Virgen del Mayor Dolor ya está sobre su paso para la salida extraordinaria

Hermandad Escolapios Lateral de las caídas

Hermandad Escolapios Detalle del frontal de las caídas del palio de la Virgen del Mayor Dolor

Hermandad Escolapios Nuevo techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor