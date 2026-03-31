Este Martes Santo en Granada es muy diferente a los anteriores

Desde hace más de un lustro, el Martes Santo ha sido una jornada con muchas dificultades en Granada. Durante este período de tiempo solo una vez se pudieron celebrar las procesiones de Semana Santa. En 2020 y 2021 lo impidió la pandemia. Al año siguiente —2022—, la lluvia obligó a suspender las estaciones de penitencia. Llegado 2023, las cofradías de esta jornada sí pudieron sacar sus cortejos a la calle, pero en 2024 y 2025 no fue posible, puesto que, otra vez, la lluvia lo impidió. Sin embargo, en 2026 el cielo ha amanecido despejado e incluso la temperatura se presenta un poco menos fría que en Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Muchos de los enseres que figuran en los cortejos serán inéditos en Semana Santa, puesto que corresponden a estrenos de otros años.

estreno en La Lanzada

María Dolores Peláez Hinojosa, una de las hermanas de La Lanzada con más antigüedad en la hermandad, nos decía esta mañana: “Estoy como el primer día que salí, me siento como flotando”. Mientras hablábamos con ella, las lágrimas afloraban a sus ojos. Coincidía nuestra conversación con los ramos de flores que COPE Granada, Hermano Mayor Honorario de la corporación, ha llevado a la Parroquia de los Dolores. Uno ha quedado a los pies del Señor y el otro junto a la Virgen de la Caridad. Posiblemente sean muchos los hermanos de este Martes Santo que tengan una sensación similar a la expresada por Peláez.

Junto al altar mayor del templo del Zaidín estaban los dos pasos esperando el momento de la salida de la procesión, que está programada a las 16:25. El retorno a la procesión será a la 1 de la madrugada. Destacaba uno de los estrenos más significativos de esta Semana Santa. Se trata del bordado de la caída delantera del palio. El diseño corresponde a Álvaro Abril y en ella han intervenido otros tres artistas. Jorge Marín se ha encargado de la imaginería, puesto que van dos esculturas que representan a Fray Leopoldo y San Juan de Dios, ambos vinculados a la cofradía por el ejercicio de la caridad, que además es el título de la Virgen de esta asociación de fieles. Orfebrería San Juan ha sido responsable de los metales y el bordado lo ha ejecutado Alejandro López. Con el Cristo irá la Banda de CC. y TT. de Jesús Despojado y con la Virgen, San Sebastián de Padul.

El Vía Crucis rinde homenaje al Centenario de la Federación

La Cofradía del Vía Crucis sale a las 17 h de San Juan de los Reyes. Concluye su recorrido a las 12 h. En su estación de penitencia de este año desean hacer una referencia especial al Centenario de la Federación. La Virgen llevará la medalla de este organismo. Con el Señor irá el Trío de Capilla Áglae y con la Virgen la Banda de los Ángeles.

esperanza de granada

Este año puede ser el último en que se pueda ver el paso del Gran Poder, obra que realizó Villarreal entre 1978 y 1980. Su cofradía ha encargado uno nuevo a David Medina y, si todo sale conforme a lo previsto, se podrá ver en 2026 la primera fase de este trabajo. La estación de penitencia comienza a las 17:30 desde la Parroquia de San Gil y Santa Ana y concluye a las 23:10. La música en el paso del Señor estará a cargo de la Banda de CC. y TT. del Gran Poder, que forma parte de la cofradía. Con la Virgen, la Banda del Viso del Alcor.

la humildad en su centenario

La Cofradía de la Humildad celebra este año el Centenario de su fundación. Con tal motivo ha previsto una salida extraordinaria el 13 de junio. En el cortejo figurará la bandera del Rey Felipe VI, con motivo de haber aceptado el nombramiento de Presidente de Honor de la Comisión que se creó para programar los actos previsto durante esta efeméride. El Señor lucirá un nimbo en recuerdo de cómo se presentó en las primeras salidas procesionales realizadas por esta cofradía. La Virgen de la Soledad volverá a salir el Viernes Santo para acudir al Campo del Príncipe a las 3 de la tarde, para situarse al pie del Cristo de los Favores a la Hora Nona, tres de la tarde, cuando se conmemora la muerte de Cristo. Iniciará su recorrido desde la Parroquia de Santa Escolástica (Iglesia de Santo Domingo) a las 18:40 y lo concluirá a las 00:15 h. Con el Señor irá la Agrupación Musical del Dulce Nombre, integrada en la hermandad, y con la Virgen la Banda San Isidro de Armilla.