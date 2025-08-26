Un manto de Granada para imagen mariana de Jaén

Manuel Prados Guillén ha sido el encargado del diseño del nuevo manto que este mes ha sido donado a la Virgen de la Cabeza de Andújar. Se trata de una prenda de terciopelo oscuro, bordada en sedas y oro, cuyo elemento principal es una palmera que representa los cimientos de la Iglesia. También incorpora otros elementos de la iconografía mariana, como las doce estrellas, el sol y la luna, además de motivos vegetales bordados en sedas. El hilo de los bordados, realizados por el Taller de Arte Sacro Alcántara de Torredonjimeno, es de seda y oro.

una devoción especial

El artista granadino Manuel Prados, autor de numerosas obras de arte —entre ellas el cartel de la Semana Santa de 2023—, siente una especial devoción por la Virgen de la Cabeza. Por este motivo, ha realizado distintas imágenes en terracota dedicadas a esta advocación mariana, que ha donado a las parroquias como Víznar, Dehesas de Guadix, Guadix, Baza y Darro. Su intención es recuperar la devoción que esta imagen tuvo en la provincia de Granada durante los siglos XVII y XVIII.