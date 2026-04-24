¿Lloverá durante los traslados de Kerygma?
Adrián González, experto en meteorología, expone la previsión para esta jornada
Granada - Publicado el - Actualizado
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Llegan los traslados de Kerygma y lo hacen coincidiendo con el paso de un frente nuboso que dejará precipitaciones durante el fin de semana. Ante esta circunstancia, COPE Granada se ha puesto en contacto con Adrián González, experto en meteorología de acreditada credibilidad, cuyos pronósticos son bastante certeros. De hecho, se ha convertido en asesor de distintos organismos.
Adrián González ha manifestado a COPE que "estoy trabajando sobre los datos que tenemos ahora mismo y a esa hora hay previstas tormentas, pero se concentran en zonas de las sierras. El riesgo radica en que puedan afectar a Granada. En caso de hacerlo sería de forma débil. Eso es lo que se puede decir ahora mismo. Dado que estamos en primavera, estos pronósticos son muy cambiantes y hay que estar atentos".
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