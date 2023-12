Las hermandades de penitencia se pronuncian sobre una nueva Carrera Oficial

La Junta Directiva de la Federación de Cofradías ha llevado a un Pleno Extraordinario de las hermandades de penitencia la posibilidad de modificar la Carrera Oficial. Para ello ha planteado dos alternativas que se detallan en esta información y que ya dio a conocer COPE. Sin embargo ni siquiera se ha planteado una votacion. Según informa el ente federativo "a petición de los Hermanos Mayores no se pasa a la votación entre las propuestas o el mantenimiento de la Carrera Oficial. El debate se ha centrado en si se quiere o no una modificación de la Carrera Oficial. Tras la opinión de varios Hermanos Mayores, las dos opciones planteadas no cuentan con el visto bueno de las hermandades, aunque si se ve necesaria una modificación. La Junta de Gobierno de Federación seguirá buscando alternativas".

Carrera Oficial 2024

En el próximo mes de enero debe quedar fijada definitivamente la Carrera Oficial para el año 2024, pero según la Federación "no se modificará, por tanto, la Carrera Oficial para la próxima Semana Santa, quedando reflejado que es necesaria".

Esta es la nota oficial difundida por la Federación al termino de la sesión plenaria:

"En la noche del martes de 12 de Diciembre de 2023 ha tenido lugar en el Centro Ágora el pleno extraordinario de hermanos mayores. Se contó con la asistencia del Rvdo. P. José Gabriel Martin Rodriguez, Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías, que realizó el punto doctrinal y fue presidido por el presidente federativo, D. Armando J. Ortiz García.

Tras la lectura del acta del pleno extraordinario anterior, se pasó al punto único del día, que es la votación entre las propuestas de ampliación de la Carrera Oficial que se había remitido con anterioridad en un dossier a los Hermanos Mayores para su estudio.

El Presidente de la Real Federación traslada a los Hermanos Mayores que la ampliación de la Carrera Oficial es una necesidad para nuestra Semana Santa, no a nivel individual de cada Hermandad, sino al conjunto de la Semana Santa. En primer lugar, la longitud de la Carrera Oficial está provocando en varios días colapso, ya que los cortejos crecen y el recorrido se ha quedado pequeño. El año pasado se pudo ver en jornadas como el Viernes Santo. Otro punto es la gran demanda de palcos que existe, con más de 300 personas en lista de espera desde hace años. Y otro punto importante es la seguridad en las Estaciones de Penitencia, ya que cuando la Carrera Oficial es más corta hay más aglomeraciones.

Las opciones que se plantean han obtenido el visto bueno de los servicios de protección del Ayuntamiento de Granada y se diseñan con dos enfoques diferentes, una primera ampliando el recorrido tras pasar la calle Ángel Ganivet (denominada como Calle Recogidas) y la otra ampliando el recorrido antes de llegar a la calle Ángel Ganivet (denominada como Carrera de la Virgen).

A petición de los Hermanos Mayores no se pasa a la votación entre las propuestas o el mantenimiento de la Carrera Oficial. El debate se ha centrado en si se quiere o no una modificación de la Carrera Oficial. Tras la opinión de varios Hermanos Mayores, las dos opciones planteadas no cuentan con el visto bueno de las hermandades, aunque si se ve necesaria una modificación. La Junta de Gobierno de Federación seguirá buscando alternativas, pero hay que tener en cuenta los requisitos que se necesitan, además de que sean viables por seguridad. El vocal de Horarios e Itinerarios comenta que había realizado un estudio día por día de como afectarían los cambios a cada hermandad,

No se modificará, por tanto, la Carrera Oficial para la próxima Semana Santa, quedando reflejado que es necesaria la modificación, pero hay que seguir estudiando las alternativas o encontrar nuevas opciones de ampliación".