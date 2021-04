Estos son los galardonados con los premios Sánchez Mesa que otorga la Junta Municipal de Distrito Centro

La Junta Municipal de Distrito Centro ha decidido quienes son acreedores de los Premios Domingo Sánchez Mesa 2021, instituidos por este organismo. José Martínez Ladrón de Guevara, hermano de la Cofradía de la Estrella y uno de los fundadores de esta corporación penitencial creada en 1979 y capataz, ha sido distinguido por su trayectoria cofrade. Las cofradías de los Dolores y los Favores por su labor cultural, después de las dos exposiciones que han instalado durante esta Cuaresma y Semana Santa, dedicadas en el primer caso a la 60 aniversario de la bendición de la actual titular de la hermandad y en el segundo a su patrimonio artístico. Además, se decidió otorgar un premio especial por su labor social al Economato Virgen de la Misericordia, en el que trabajan de las cofradías granadinas y en la que se atiende a las personas con pocos recursos.

El pasado año no se entregaron estos premios que toman su nombre de reconocido escultor, puesto que la Semana Santa de 2020 se desarrolló durante el confinamiento. En la presente edició no se premiado, como era habitual, al mejor cortejo a su paso por el centro de la ciudad, dado que no se han podido desarrollar las estaciones de penitencia.

La concejala Josefa Rubia, presidenta de la Junta Municipal de Distrito Centro, también presidió el jurado encargado de dictaminar sobre estos premios. Junta ella estuvieron representantes vecinales del distrito, de los grupos políticos municipales y de los medios de comunicación. Todavía no se conoce oficialmente cuando será la entrega de estos premios, pero pudiera tener lugar el próximo jueves en uno de los palacios municipales.