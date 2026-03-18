Smurfit Westrock revela sus retos en Jaén: la energía, el mercado europeo y la descarbonización

En el marco del 60 aniversario de COPE Jaén, el responsable de Smurfit Westrock en Mengíbar, Ramón Vallejo, ha analizado la situación de la compañía. La empresa, un referente en soluciones de embalaje sostenible, mantiene una actividad estable en su planta jiennense a pesar de los desafíos actuales.

El papel de los medios

Durante la entrevista, Vallejo también ha valorado el papel de la emisora en sus seis décadas de historia, destacando su importancia para "promocionar la actividad que hay en toda la provincia". De cara al futuro, ha pedido a los medios que sean "independientes" y mantengan "el pulso y la información de la provincia".

Retos energéticos y de mercado

Vallejo ha señalado que los principales desafíos están relacionados con la energía y el mercado. Según ha explicado, la situación energética está "claramente ligada a guerras, la guerra de Ucrania, la guerra de Irán", mientras que el mercado se ve afectado porque "el mercado europeo en general es bastante más débil que hace unos años".

De cara al futuro, la innovación de la compañía se enfoca en proyectos estratégicos de energía y descarbonización. "Estamos viendo qué alternativas hay al uso del gas natural", ha afirmado Vallejo, a pesar de que la planta de Mengíbar ya cuenta con una planta de cogeneración de alta eficiencia que produce 25 megavatios hora.

Tenemos que creernos lo que tenemos" Ramón Vallejo Smurfit Westrock

Apuesta por el tejido empresarial

Finalmente, Ramón Vallejo ha lanzado un mensaje de apoyo al tejido productivo local. Ha insistido en la importancia de creer en el potencial propio, "Tenemos que creernos lo que tenemos", y de "promocionar el desarrollo o la innovación de las personas de la zona". Además, ha subrayado la necesidad de ser "hospitalarios con cualquier gran empresa que intente venir a la provincia" para evitar que el tejido empresarial sufra y garantizar el desarrollo futuro.