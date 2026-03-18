Zamora se escucha en Madrid: la campaña que convierte su Semana Santa en una experiencia viral

La Diputación de Zamora ha presentado su nueva campaña turística, ‘Zamora, escúchate’, una propuesta que busca posicionar la Semana Santa zamorana como una de las celebraciones más singulares del panorama nacional. Con una estrategia centrada en la emoción y el impacto sensorial, la iniciativa pone el acento en los sonidos característicos de la Pasión, convirtiéndolos en el eje de una promoción que ya ha superado el millón de visualizaciones en redes sociales.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, destacó durante el acto que esta campaña nace con la intención de reforzar la identidad única de la Semana Santa de Zamora, una celebración que, según subrayó, “tiene una esencia propia que la diferencia del resto”. En este sentido, insistió en la necesidad de dar a conocer ese carácter distintivo tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto en el que otras ciudades cuentan con potentes estrategias de promoción.

El lanzamiento tuvo lugar en el Teatro Ramos Carrión ante más de un centenar de asistentes y contó con una puesta en escena muy ligada a la tradición, con intervenciones musicales que evocaron algunos de los momentos más reconocibles de la Semana Santa zamorana.

El sonido como seña de identidad

Uno de los pilares de la campaña es su enfoque innovador: trasladar al espectador la experiencia sonora de la Semana Santa, desde coros hasta bandas de música, pasando por los silencios que también forman parte de la liturgia. Este concepto se materializa en un audiovisual —que acompaña esta información— grabado en enclaves emblemáticos de Madrid, donde varias formaciones musicales zamoranas sorprendieron a ciudadanos y turistas.

JL Leal El presidente de la Diputación de Zamora y del Patronato Provincial de Turismo, Javier Faúndez , y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López, presentan la campaña de promoción turística de la Semana Santa de 2026 en la provincia,

La acción en la capital de España no es casual. La campaña ha centrado buena parte de sus esfuerzos en este mercado, considerado clave para atraer visitantes. A través de publicidad exterior, presencia en espacios estratégicos y colaboración con creadores de contenido, se ha logrado amplificar el alcance del mensaje y despertar el interés por esta tradición.

Una promoción que mira al exterior

El vicepresidente de la Diputación, Víctor López, explicó que la iniciativa da continuidad a la línea promocional iniciada en ferias como Fitur y que busca consolidar a Zamora como destino de turismo de interior. En este sentido, destacó el uso combinado de soportes físicos y digitales, así como la implicación de influencers, que han contribuido a multiplicar la visibilidad de la campaña.

Además, la estrategia contempla nuevas acciones en eventos turísticos de relevancia, como la feria B-Travel de Barcelona, con el objetivo de seguir posicionando la Semana Santa zamorana en el mapa turístico europeo.

Material promocional y nuevas propuestas

La campaña se completa con la distribución de distintos materiales diseñados para acercar la esencia de la Semana Santa al público. Entre ellos, un catálogo turístico, postales sonoras y una recopilación de piezas musicales que recogen algunos de los momentos más emblemáticos de la celebración. Todo ello busca generar una conexión emocional con el visitante potencial y despertar su curiosidad por vivir la experiencia en primera persona.

El acto de presentación concluyó con un mensaje claro: la Semana Santa de Zamora no solo se ve, también se escucha y se siente. Una invitación a descubrir una tradición que aspira a consolidarse como referente dentro y fuera de España gracias a una promoción que combina innovación, identidad y emoción.