Convocadas dos cuadrillas de costaleros de Semana Santa para realizar las “primeras igualás”

Foto: José Velasco

Las cuadrillas de costaleros de los pasos de Virgen de la Salud y Nuestro Padre Jesús del Rescate ya han sido convocadas para sus "primeras igualás" de este curso. El sábado 13 de noviembre están citados los primeros y el domingo 21 del mismo mes los segundos. Esta actividad consiste en el tallaje de los costaleros, para determinar el lugar que deben ocupar bajo del paso.

Ambas tienen como capataz a José Luis Selfa quien nos comenta que el año pasado no realizaron esta convocatoria. Aunque todavía no se sabe cómo se desarrollará la próxima Semana Santa, se ha realizado la convocatoria en fechas similares a las que eran habituales antes de la pandemia. Todavía no se conoce si el lugar de la cita serán las casas de hermandad de las corporaciones, como venía siendo costumbre, u otro espacio. Según el capataz, esto dependerá de las circunstancias sanitarias.