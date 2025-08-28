Conoce la programación de la Verbena de la Aurora 2025

Presentación de la Verbena de la Aurora

La Hermandad de la Aurora celebra la festividad litúrgica de su titular cada 8 de septiembre, coincidiendo con la Natividad de la Virgen. Desde el año 2012, a sus tradicionales cultos se suman una serie de actos conocidos como la Verbena de la Aurora, que incluyen el Triduo, el rezo del Santo Rosario, la Veneración, el Rosario de la Aurora y la salida procesional, entre otras actividades, además de una verbena popular en el Huerto del Carlos.

La Verbena de la Aurora 2025 contará con la participación, como ya ha informado COPE, de Javier Sierra como exaltador, y de Sergio Jiménez como autor del cartel anunciador, en el que se incluirán numerosas referencias a la tradición granadina, como la Cerámica de Fajalauza. También participarán diversos artistas durante la celebración de la Verbena, así como la Asociación de Campanilleros de Armilla, que acompañará el Rosario de la Aurora y la procesión. Este año, además, se presentará una nueva saya realizada por Sergio Jiménez y que será presentada por Carlos Marcos.

programación

El programa, presentado en el Ayuntamiento de Granada, es el siguiente: Miércoles 3 de septiembre

20:00 h: Rezo del Santo Rosario.

20:30 h: Primer día de Triduo a María Santísima de la Aurora. Jueves 4 de septiembre

20:00 h: Rezo del Santo Rosario.

20:30 h: Segundo día de Triduo a María Santísima de la Aurora.

21:30 h: Exaltación a la Virgen de la Aurora, a cargo de Javier Sierra Antequera.

Viernes 5 de septiembre

18:30 h: Apertura de la verbena en el Huerto del Carlos.

18:30 h: Merienda y talleres infantiles.

20:00 h: Rezo del Santo Rosario.

20:30 h: Tercer día de Triduo a María Santísima de la Aurora.

22:00 h: Actuación de Paquito Carmona (La Voz).

Sábado 6 de septiembre

12:00 h: Actividades infantiles.

14:00 h: Comida a precios populares.

17:00 h: Actuación del DJ Murchas.

22:00 h: Actuación del grupo Richi y Compañía.

00:00 h: Felicitación a María Santísima de la Aurora con quema de bengalas, fuegos artificiales y canto de la Salve.

00:15 h: Continuación de la fiesta con Richi y Compañía y DJ Francis Romero. Domingo 7 de septiembre

19:30 h: Rezo del Santo Rosario.

20:00 h: Solemne Eucaristía en honor a María Santísima de la Aurora.

Lunes 8 de septiembre

De 11:00 a 20:00 h: Apertura del templo para la veneración.

19:30 h: Presentación de la nueva saya, a cargo de Carlos A. Marcos.

20:00 h: Rezo en honor a María Santísima de la Aurora.

20:00 h: Repique general de campanas en los templos del Albaicín.

Domingo 14 de septiembre

09:00 h: Rosario de la Aurora y salida procesional de María Santísima de la Aurora, acompañada por la Asociación de Campanilleros de Armilla. Al término: Celebración de la Eucaristía.