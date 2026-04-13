La tensión en Irán dispara el precio del petróleo y marca el rumbo de los mercados

Los mercados financieros viven instalados en la incertidumbre desde mediados de febrero por la escalada de la tensión geopolítica. Según explica Carlos Bocanegra, director de Renta 4 Banco en Granada, el renovado conflicto en Irán ha traído "elevados niveles de incertidumbre y volatilidad". La situación se ha agravado tras el anuncio de Estados Unidos de que bloqueará el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz como medida de presión, una decisión que impacta directamente en el mercado energético.

La repercusión más inmediata se ha notado en el precio del petróleo, que ha registrado subidas de entre un 7% y un 8%, situando de nuevo el barril por encima de los 100 dólares. Bocanegra recuerda la importancia estratégica de la zona, ya que "por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del crudo mundial". Este repunte, señala, está siendo "lo que más está impactando en los mercados ahora mismo".

Un mercado a golpe de noticia

A pesar de la tensión, las bolsas han reaccionado con caídas moderadas, en torno al 1% o 1,5%, una cifra menor de lo que se podría esperar, según el director de Renta 4 Banco. Esta contención contrasta con las subidas superiores al 5% de la semana pasada, cuando un posible acuerdo de alto el fuego animó a los inversores. Para Bocanegra, el mercado se mueve "a golpe de noticia, a golpe de negociación, a golpe de tuit", lo que, por otra parte, "también genera interesantes oportunidades de inversión".

El estrecho de Ormuz será el termómetro más fiable de la situación del mercado del petróleo" Carlos Bocanegra Director Renta 4 Banco Granada

Las próximas semanas serán clave. Carlos Bocanegra apunta a varios frentes que marcarán el rumbo: la consolidación de la tregua de dos semanas, que vence el 22 de abril, la evolución del conflicto con la implicación de Israel y Líbano y, sobre todo, lo que ocurra en el transporte marítimo. En su opinión, "el estrecho de Ormuz será el termómetro más fiable de la situación del mercado del petróleo" y del comercio mundial.

Claves en Europa y Estados Unidos

No toda la incertidumbre es negativa. Bocanegra destaca como "una buena noticia para Europa" la victoria del partido de la oposición en Hungría con una mayoría cercana al 70%. Este resultado, explica, "puede ser fundamental para desbloquear leyes y acuerdos en la Unión Europea", además de facilitar una importante ayuda a Ucrania y generar "una mayor estabilidad en el bloque europeo".

En el plano corporativo, acaba de comenzar la temporada de resultados del primer trimestre de 2024 tanto en Europa como en Estados Unidos. El experto de Renta 4 Banco subraya que las cuentas de empresas como Louis Vuitton en Francia o Walmart en Estados Unidos "van a ser la clave" de la evolución de los mercados en las próximas semanas.

Podemos tener un año positivo, un año alcista a nivel de mercado" Carlos Bocanegra Director Renta 4 Banco Granada

Cartera recomendada y niveles técnicos

Ante este escenario, la cartera de cinco grandes valores recomendada por Renta 4 Banco incluye a Aena, CaixaBank, Cirsa y Naturgy. Esta última, señala Bocanegra, "se está viendo beneficiada por la subida de los precios del gas".

Desde el punto de vista técnico, los mercados se mueven en un "rango lateral" desde que estalló el conflicto, lo que supuso una corrección de entre un 8% y un 10% desde los máximos históricos de febrero. Bocanegra sitúa los soportes clave en los "niveles de 6400 en el caso del SP 500 y 34200 en el caso del IBEX 35". Si la situación geopolítica se resuelve, concluye, "podemos tener un año positivo, un año alcista a nivel de mercado" y volver a visitar las zonas de máximos.

Finalmente, Carlos Bocanegra ha recordado que Renta 4 Banco celebra su 40 aniversario este año. La entidad, que lleva "40 años al lado de sus clientes", prepara varias actividades, incluyendo "una sorpresa prevista para finales del mes de abril aquí en Granada" y una conferencia multi gestora de fondos en mayo para acercar a los mejores analistas y gestores a la ciudad.