Toufik Rahal, de 52 años y origen argelino, es una de las 321 personas que han encontrado empleo gracias a la labor de Cruz Roja en La Rioja. Tras completar una formación específica, ahora trabaja en Geopannel, una empresa familiar riojana. Su historia es un reflejo del impacto positivo de los programas de inserción laboral en la comunidad.

Cruz Roja

Una nueva oportunidad en el reciclaje

El programa formativo, centrado en el reciclaje y el medio ambiente, le abrió las puertas de Geopannel. Esta compañía se dedica al reciclaje de material textil para fabricar piezas de aislamiento para la automoción y la construcción, con clientes como Volkswagen o Leroy Merlin. Rahal comenzó como ayudante y, después de una formación complementaria en la propia empresa, ahora está a cargo de una máquina troqueladora.

Originario de Argelia, Toufik Rahal llegó a España en el año 2000 y su familia se unió a él en 2014, instalándose inicialmente cerca de Alicante. Durante 15 años trabajó para una empresa extranjera, pero la situación cambió drásticamente: "La empresa ha dejado de trabajar con España, se ha ido", explica Rahal sobre el momento en que se quedó en paro en 2019.

Un nuevo comienzo en Logroño

A pesar de recibir ofertas que requerían mudarse a Madrid o Barcelona, Rahal priorizó la estabilidad familiar. "Prefiero trabajar aquí, en Logroño, cerca de casa", afirma. Buscando un futuro en La Rioja, adonde se mudó con su familia en 2019, encontró en la formación de Cruz Roja la oportunidad que necesitaba, la cual califica como "algo nuevo" y "estupendo".

Hacen un acompañamiento para la gente desde cero" Toufik Beneficiario de Cruz Roja

Rahal dedica unas palabras de profundo agradecimiento a la organización. Destaca que en Cruz Roja "hacen un acompañamiento para la gente desde el cero, te ayudan a empezar desde el cero". Según su experiencia, las puertas de la entidad "están siempre abiertas" para ayudar a preparar currículums y ofrecer formación.

Un programa con alta tasa de éxito

El éxito del programa parece ser generalizado. Rahal señala que la mayoría de los 12 o 14 compañeros de su promoción, casi todos mayores de 40 años, están trabajando. Además, subraya que "la mayoría de las empresas que han cogido para prácticas han contratado a la gente". El curso, destaca, estaba abierto a todo el mundo, creando una "mezcla de culturas" que refleja la sociedad actual.

La mayoría de las empresas que han cogido para prácticas han guardado a la gente" Toufik Beneficiario de Cruz Roja

La colaboración de Cruz Roja se extiende a la práctica totalidad de los sectores productivos. El sector servicios es uno de los más importantes, con una fuerte demanda en hostelería, comercio y limpieza. También trabajan con el sector industrial en áreas como la logística, el mantenimiento, las instalaciones eléctricas, la climatización y las placas solares. Y en menor medida, con empresas de la construcción y el sector agrario.

Y es que, en el último año, 224 empresas han colaborado con la entidad a través de convenios que van desde la inserción laboral directa hasta la acogida de alumnado en prácticas. Algunas de estas colaboraciones son muy longevas, extendiéndose durante los 25 años que el plan de empleo lleva en La Rioja.

Para Toufik, todo eso ya no es solo un dato o una cifra. Es su vida. Porque detrás de cada número hay historias como la suya, que encadenó trabajos sin certezas, que sostuvo a su familia en los momentos más difíciles sin saber qué vendría después y, hoy, esa incertidumbre ha desaparecido.