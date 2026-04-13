La ermita más antigua de Lorca se ilumina por primera vez y revive la historia nocturna del castillo

La ermita medieval de San Clemente, situada en el interior del castillo de Lorca, se iluminará por primera vez para incorporarse a las visitas nocturnas de la fortaleza. Este proyecto, que finalizará en mayo, rescata la visión nocturna del templo cristiano más antiguo que se conserva en la ciudad, datado en el siglo XIII tras la capitulación de la ciudad en 1244.

Un nuevo reclamo turístico nocturno

La actuación permitirá no solo contemplar el templo por la noche, sino también "enriquecer la experiencia de quienes visiten la alcazaba", según ha explicado el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra. Gracias a la nueva iluminación, se habilitarán nuevos recorridos que antes no eran transitables por la falta de luz, ampliando la oferta turística del conjunto monumental.

El proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y cuenta con un presupuesto de 48.000 euros. La concejala de Desarrollo Local, Rosa Medina, ha señalado que la iniciativa refuerza el valor patrimonial de uno de los enclaves más relevantes del castillo. "Esta intervención supone un paso más en la recuperación integral de nuestro patrimonio, permitiendo que la Ermita de San Clemente y su entorno puedan ser disfrutados también en horario nocturno", ha añadido Medina.

Esta intervención supone un paso más en la recuperación integral de nuestro patrimonio" Rosa Medina Concejala de Desarrollo Local

Atmósfera histórica con tecnología LED

El diseño de la iluminación, ha explicado el ingeniero Miguel Ángel Sola, combina dos enfoques para resaltar la riqueza del lugar. Por un lado, se usarán balizas bajas en el recorrido para guiar a los visitantes con ópticas que evitan el deslumbramiento. Por otro, en la ermita se instalarán proyectores con distintos haces de luz y control punto por punto, lo que permitirá crear diversas escenas lumínicas según las necesidades.

Todas las luminarias contarán con una temperatura de color cálida y serán regulables en intensidad para "generando una atmósfera acogedora y respetuosa con el entorno histórico", ha detallado. La intervención se completa con proyectores y tiras LED en las barandillas del paseo de ronda, alcanzando una potencia total instalada de 1.829 W.