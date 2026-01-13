El supervisor más joven de la Bolsa de Madrid crea la academia que enseña a invertir sin caer en estafas

Antonio Maya Santiago, quien se convirtió en el supervisor más joven de la bolsa de Madrid con solo 23 años, ha fundado en Granada Bursátix, la primera academia presencial de inversión en bolsa de la ciudad. Su trayectoria comenzó con un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid (IEB), un camino de "sacrificio y muchísimo estudio" que, junto a un "talento innato", le abrió las puertas de la bolsa.

Combatir las estafas con formación

La principal motivación detrás de Bursátix es combatir la gran cantidad de estafas que rodean al sector financiero, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Ante esta situación, Antonio Maya ha apostado por crear una academia presencial donde los alumnos puedan tener "un contacto directo con los profesores", evitando así el riesgo de los cursos online fraudulentos que prometen rentabilidades que "luego no son la de verdad".

Aprendo y luego invierto"

La filosofía de la empresa se resume en el lema "aprendo y luego invierto". Maya insiste en la importancia de la formación previa a cualquier inversión. "El primer dinero que tengas pensado invertir, primero fórmate bien, estudia", aconseja el fundador. El objetivo es que cualquier persona pueda adquirir los conocimientos necesarios para invertir con criterio y "con una razón de fondo".

¿Cómo y con cuánto se puede empezar?

Bursátix ofrece un curso de 40 horas repartidas en 20 días en el que se garantiza que cualquier persona, "independientemente de su edad, de su nivel académico, incluso de su poder adquisitivo", puede aprender a gestionar su dinero. Maya subraya que, además de la formación, la disciplina y una mentalidad fuerte son dos de las claves más importantes para tener éxito en el mundo de las finanzas.

Uno de los mitos que la academia derriba es la necesidad de un gran capital inicial. Los alumnos descubren que existe una "barrera de entrada imaginaria". Según el fundador de Bursátix, "se puede empezar invirtiendo con 1000 euros, incluso con 500", una cantidad suficiente para comenzar a diversificar y obtener rentabilidad.

Hay gente que puede dedicarle 10 minutos al día, y es más que suficiente"

La dedicación necesaria es otro de los aspectos que más sorprende a los estudiantes. La inversión no exige una dedicación exclusiva. "Hay gente que puede dedicarle 10 minutos al día, y es más que suficiente", explica Maya, mientras que otros perfiles pueden requerir varias horas. Todo depende del estilo de inversión, ya sea a corto o largo plazo. Además, solo se necesita una conexión a Internet, lo que permite operar desde cualquier parte del mundo.

Ubicación e información

Actualmente, Bursátix imparte sus cursos en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Granada, con la que colabora. Las formaciones se realizan tanto en la sede oficial de la institución como en el edificio Digital Business Hub, situado en el Camino de Ronda.

Las personas interesadas pueden encontrar toda la información en la página web Bursatix.com. Además de los cursos en Granada, la academia tiene previsto expandirse a otras ciudades y provincias. Antonio Maya también comparte contenido y responde dudas a través de sus perfiles en redes sociales como Instagram, TikTok y LinkedIn.