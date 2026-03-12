La ITV de los edificios: la inspección obligatoria para las viviendas con más de 50 años

Antonio Ruiz Ortega, responsable de comunicación del Colegio de Administradores de la Región de Murcia, ha explicado en COPE Murcia el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), una especie de ITV para las viviendas con más de 50 años. Según Ruiz, "es una ITV", y su objetivo es detectar deficiencias en partes clave como la estructura, la cimentación, la fachada o la cubierta que puedan afectar a su uso cotidiano.

El papel clave del administrador

El administrador de fincas juega un papel fundamental en este proceso. Su labor consiste en hacer un seguimiento de los plazos, llevar la propuesta a la junta de propietarios y encargar el trabajo a un arquitecto o aparejador. Además, el administrador realiza una labor preventiva para que "cuando llegue la fecha de esa inspección esté todo lo más al día posible".

Hay una gran cantidad de trabajo que se hace entre bastidores, que no se ve" Antonio Ruiz Ortega Comunicación colegio de Administradores de Fincas

Este trabajo, a menudo invisible para el propietario, es lo que evita que los vecinos tengan que invertir su tiempo libre en gestiones complejas. "Hay una gran cantidad de trabajo que se hace entre bastidores, que que no se ve, la verdad, porque es trabajo, pues eso, pues, burocrático, técnico, de de de manejo de información y de y de y de cumplimiento de normativas", explica el experto. Esta gestión "transparente" para el residente incluye desde proporcionar la documentación al arquitecto hasta presentar el informe en el registro correspondiente.

Más allá de la inspección

El Informe de Evaluación del Edificio no solo sirve para la inspección, sino que es un requisito indispensable para solicitar ayudas. "Hoy en día para para pedir cualquier subvención de mejora de la accesibilidad de de una comunidad de propietarios, es necesario tener previamente este informe", aclara Ruiz. Lo mismo ocurre con las ayudas para la eficiencia energética, ya que el documento también recoge esta información del inmueble.

Prevenir para no curar

La anticipación es clave para evitar grandes desembolsos. El informe final es como "una receta con todas las cosas que que van a salir pendientes", lo que puede derivar en derramas cuantiosas si hay que hacerlo todo de golpe. Por ello, la labor del administrador es crucial al proponer mejoras paulatinas en las juntas para que el pago sea más cómodo y flexible.

No es lo mismo ir haciendo de forma poquito a poco [...] que no, al final, cuando te llega el informe te dice, no, esto todo de golpe" Antonio Ruiz Ortega Comunicación Colegio Administradores de Fincas

En definitiva, la planificación y la gestión profesional son esenciales para mantener la salud del edificio y evitar sorpresas económicas. Los interesados pueden encontrar más información y un listado de profesionales en la página web del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia, cobafmu.org.