El oro se dispara como valor refugio ante la incertidumbre mundial

En un contexto de incertidumbre geopolítica mundial, el precio del oro está experimentando grandes subidas, consolidándose como un valor refugio al igual que otras materias primas como el petróleo. Así lo explica Gloria, experta de la firma GM Joyerías, quien señala que "el miedo lleva a recaudar, a comprar y a guardar todo tipo de materias primas".

Un mercado alcista con matices

Este comportamiento alcista se traduce en cifras concretas: un kilo de oro que hace un año costaba 90.000 euros, hoy alcanza los 130.000 euros. A pesar de la tendencia general, Gloria advierte de que pueden producirse bajadas temporales o lo que denomina "picos de sierra".

Estas caídas puntuales ocurren cuando los grandes tenedores de oro, como los bancos centrales y gobiernos, "necesitan dinero para sus transacciones" y venden parte de sus reservas. Sin embargo, la experta asegura que el mercado se recupera con rapidez, en un máximo de "72 horas", debido a que los grandes compradores aprovechan para adquirir el metal.

¿Es momento de comprar o de vender?

Para quienes ya poseen oro, la situación actual presenta un "buen momento para vender" al tratarse de un "momento alcista". No obstante, la experta de GM Joyerías también considera que "siempre es buen momento para comprar" como estrategia de protección frente a la inflación.

Gloria argumenta esta recomendación con el dato de la inflación, que se sitúa en el 3,5%. "Para que nos hagamos a la idea, por lo que ayer podíamos comprar con 100 euros, hoy necesitamos casi 104 euros", explica, lo que significa que "cada vez con el dinero que tenemos podemos comprar menos cosas". Frente a esta pérdida de poder adquisitivo, las materias primas ganan valor.

Una inversión accesible para todos

Lejos de ser un producto reservado para grandes capitales, la inversión en oro es "accesible a todos los bolsillos". De hecho, según Gloria, "realmente todos somos inversores de oro", ya que la mayoría de las personas posee alguna joya como un anillo o una pulsera.

Por ello, la experta recomienda "siempre tener un pequeño porcentaje en metales preciosos" dentro de la cartera de cada uno para resguardar el valor del dinero. Desde GM Joyerías, con oficinas en Granada, Guadix y Madrid, invitan a los interesados a realizar consultas sin compromiso para entender mejor las oportunidades que ofrece el mercado del oro.