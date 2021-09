Los dirigentes del Granada siguen confiando en Robert Moreno

Foto: Granada CF

Robert Moreno sigue contando con la confianza de los dirigentes del Granada. Desde el club señalan que le van a dar un mayor margen de confianza temporal. Pero la situación sigue siendo preocupante debido a que el equipo lleva ya seis jornadas sin conocer la victoria, se ha metido en zona de descenso, un sector importante de la afición no está a favor de su continuidad, el juego del equipo presenta muchas lagunas que todavía no ha resuelto el técnico y sus declaraciones pudieran dar la sensación de que no contribuyen a crear un clima adecuado.

Esta tarde se ha conocido que Eteki sufre una lesión fibrilar de grado II en el isquiosural derecho. En cuanto a Machís, que ayer no pudo terminar el partido frente a la Real Sociedad, en principio parece que es menos grave de lo que se temía, aunque es duda para el encuentro frente al Celta.