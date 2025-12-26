La Xunta da luz verde ambiental a la recuperación de la aldea abandonada de Valboa, en Pantón (Lugo)

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a la delimitación de suelo de núcleo rural de Valboa, una aldea abandonada situada en la parroquia de Vilar de Ortelle, en el municipio lucense de Pantón. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, tiene como objetivo recuperar y poner en valor este núcleo rural tradicional.

El informe ambiental estratégico, elaborado por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, determina que no se prevén impactos adversos significativos sobre el entorno, siempre que se cumplan los condicionantes incluidos en el documento. Entre ellos destacan el mantenimiento de la morfología y estructura original del asentamiento, la conservación de los valores patrimoniales y paisajísticos, la protección del entorno cultural y una adecuada gestión del agua, las aguas residuales y la zonificación acústica.

El ámbito de actuación abarca una superficie de más de 14.000 metros cuadrados en la ribera del cañón del río Miño, junto al embalse de Os Peares. Incluye viviendas tradicionales, construcciones anexas como bodegas o almacenes, y antiguos terrenos agrícolas en socalcos, principalmente de viñedos y olivos, actualmente en avanzado estado de abandono.

La propuesta clasifica la zona como suelo de núcleo rural tradicional e identifica las parcelas edificadas y no edificadas, diferenciando las de interés paisajístico y el viario público. La delimitación está vinculada a la recuperación de la estructura original del núcleo, con la previsión de nuevas edificaciones muy limitadas y adaptadas al entorno.

El documento ambiental se ha tramitado mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, que incluyó una fase de consulta a los organismos públicos y un período de exposición pública para la presentación de alegaciones. El informe será publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Con esta actuación, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Pantón refuerzan su apuesta por la recuperación del patrimonio rural, la revitalización del territorio y la lucha contra la despoblación en el rural gallego.