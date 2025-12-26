COPE
A Xunta licita as obras para completar a autovía entre Lugo e Sarria

A Xunta de Galicia aprobou o proxecto para completar a conversión do corredor Nadela-Sarria en autovía, cun investimento de 37,4 millóns de euros. O treito de 13,5 quilómetros mellorará a seguridade viaria e a conectividade entre Lugo e Sarria, beneficiando a 100.000 veciños

O presidente Alfonso Rueda anunciou o final da autovía Lugo-Monforte
Chema Núñez

O presidente Alfonso Rueda, anunciou o final da autovía Lugo-Monforte

Chema Núñez

Unha obra estratéxica para mellorar a mobilidade en Lugo e Sarria. A Xunta de Galicia deu un paso importante na mellora da infraestrutura viaria co anuncio da licitación do treito Nadela–A Pobra de San Xiao. Este proxecto supón a finalización da autovía entre Lugo e Sarria, que dará servizo a 100.000 veciños da zona e mellorará a seguridade e a eficiencia do tráfico. O proxecto conta cun investimento de 37,4 millóns de euros e incluirá importantes melloras no trazado e nas infraestruturas existentes.

Unha intervención que beneficiará á poboación e aos transportistas

A conselleira de Infraestruturas e o inxeñiero da obra explicaron os traballos
Chema Núñez

A conselleira de Infraestruturas e o inxeñiero da obra, explicaron os traballos

O novo treito de 13,5 quilómetros, que se estenderá entre a glorieta de Nadela e o enlace de A Pobra de San Xiao, mellorará a conexión entre Lugo e Sarria, facilitando os desprazamentos tanto para os veciños como para os transportistas. O proxecto tamén contempla a ampliación de viaductos e a execución de novas infraestruturas para garantir a seguridade e a capacidade da vía.

Un desafío para os traballos pero cun prazo de execución realista

A execución das obras, cun prazo estimado de 36 meses, supón un reto logístico, xa que a infraestrutura deberá seguir a dar servizo mentres se realizan as melloras. A Xunta confía en que as obras poderán finalizar antes do prazo previsto se todo transcorre con normalidade.

