Granada da la bienvenida al Día de la Cruz con gastronomía, flamenqueo y un aviso clave

El Día de la Cruz está a la vuelta de la esquina y Granada se prepara para celebrarlo. El Grupo Abades ha diseñado una programación especial en uno de los enclaves más reconocidos de la ciudad para estas fechas, el restaurante Las Pitas. Según explica Belén Garaz, de Grupo Abades, es un lugar que "reúne todos los requisitos, además de la gastronomía, de poder reunir lo que sería historia, cultura, de Granada".

Aunque la normativa del Ayuntamiento de Granada establece que las cruces estarán operativas los días 2 y 3 de mayo, Las Pitas tendrá su cruz decorada desde el jueves 30 de abril. Garaz aclara que este adelanto se debe a un programa en directo y a las dificultades logísticas con los proveedores, ya que la festividad coincide con el puente del Día del Trabajo y el Día de la Madre.

Una programación especial

La celebración contará con "música y flamenqueo" durante el fin de semana, una carta gastronómica adaptada para dar fluidez al servicio en días de alta afluencia. Además, se celebrará un concurso a las mejores flamencas tanto el sábado como el domingo, donde las ganadoras, elegidas por votación popular, recibirán vinos de una bodega granadina como premio.

Las reservas, fundamental y muy importante para que luego no haya la típica tensión de no tengo mesa"

La importancia de reservar

Belén Garaz ha insistido en la necesidad de organizar las visitas para garantizar la calidad del servicio. "Las reservas, fundamental y muy importante para que luego no haya la típica tensión de no tengo mesa, méteme donde pueda", ha señalado. Pide a los clientes previsión y colaboración, ya que es la mejor forma de asegurar una buena atención en días de máxima afluencia.

Nuestra filosofía es coger a nuestros clientes con la máxima calidad y las mejores prestaciones"

Desde Grupo Abades subrayan que el objetivo es mantener el estándar de calidad. "Nuestra filosofía es coger a nuestros clientes con la máxima calidad y las mejores prestaciones y la mejor atención", afirma Garaz. Por ello, es crucial que las reservas se ajusten al número real de comensales para evitar problemas de aforo y organización.

La oferta gastronómica del grupo para estas fiestas se extiende también al restaurante Paco Martín, situado junto a la Virgen de las Angustias. Este local también contará con una carta especial del Día de la Cruz y una terraza con ambiente festivo para recibir a granadinos y visitantes.