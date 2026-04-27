'Tiempo de Opinión Sporting', en Deportes COPE Asturias: "Es decepcionante y triste que no se vaya a pelear el ascenso en abril"

La temporada del Real Sporting de Gijón ha llegado a un abrupto final en lo que a sus aspiraciones se refiere. La derrota por 3-2 en Córdoba certifica virtualmente que el equipo no peleará por el ascenso a Primera División, una situación que, a cinco jornadas para la conclusión del campeonato, se califica como un fracaso. La decepción se ha instalado de nuevo en el entorno del club, que ve cómo se repite un final de campaña sin objetivos ilusionantes.

Aunque se considera que ha habido un paso al frente con respecto a la temporada pasada, en la que se luchó por no descender, el análisis general es que este conformismo es muy peligroso. La situación actual es calificada de triste y se advierte que puede ser peligrosa para la propiedad del Sporting, ya que, sin nada en juego, la afición podría dirigir su descontento hacia el palco.

COPE Asturias José Riestra y David Guerra en Mareo.

Críticas a la confección de la plantilla

El foco de las críticas más duras apunta a la planificación deportiva y la calidad del equipo. "Me parece una vergüenza para el Sporting de Gijón que el entrenador tenga estas herramientas", se ha señalado con contundencia, en referencia a un banquillo con numerosos jugadores del filial de Tercera Federación. La falta de recursos para el técnico es uno de los puntos más criticados.

Es una vergüenza para el Sporting que Borja Jiménez haya tenido la plantilla de este año" Pablo Acebo Presentador

Esta crítica se sostiene al recordar que el Real Sporting cuenta con el noveno tope salarial de la categoría, un presupuesto que, según las opiniones de los analistas, debería permitir confeccionar "una mejor plantilla". Se pone como ejemplo a equipos como el Burgos, que con menos recursos compiten a un nivel similar o superior.

La gestión de Orlegi y el entrenador

El problema de gestión se sitúa en el centro del debate. Se critica el modelo mancomunado del Grupo Orlegi, que carece de una figura de director deportivo especialista que conozca el mercado. Esta ausencia genera una profunda desconfianza en la afición ante la posible venta de jugadores clave como Otero o Dubasin, ya que "nadie se fía de lo que puedan fichar" como recambio.

César Gelabert Gelabert, Otero y Dubasin celebran un gol en El Molinón

Nadie se fía de lo que Orlegi pueda traer si venden a Otero, Gelabert o Dubasin..." Marcos Martín COPE Gijón

En contraposición, la figura del entrenador, Borja Jiménez, sale reforzada. Se le considera "el menos responsable de todos" y "uno de los mejores entrenadores de la categoría". Se valora su capacidad para estabilizar a un equipo que luchaba por no descender cuando llegó y se defiende que merece empezar un proyecto de cero con capacidad para decidir sobre los fichajes.

LaLiga Borja Jiménez en El Molinón

El camino a seguir

De cara al futuro, se considera que el Sporting tiene "algo muy difícil, que es la base", con jugadores en propiedad y de calidad. La propuesta es clara: fichar a "dos, tres futbolistas que marquen la diferencia" cada temporada. El modelo del Racing de Santander, que tras un año de asentamiento ahora pelea por el ascenso, se presenta como el espejo en el que mirarse.

Sin embargo, esta visión choca con la impaciencia de un club que afrontará su quinta temporada consecutiva con Orlegi en Segunda División. La exigencia es soñar con ascender, pero para ello es fundamental mejorar el rendimiento defensivo, una de las grandes preocupaciones del técnico tras haber encajado 47 goles.